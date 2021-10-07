Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Без причины блокирует средства на неизвестный срок: на Monobank пожаловались клиенты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
7 октября, 08:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Клиенты Monobank оставили отзывы о том, что банк блокирует их деньги мотивируя проверками и не отвечает
Monobank блокирует счета для проверок
Monobank блокирует счета для проверок / Фото: Коллаж: Сегодня

От клиентов Monobank поступило несколько жалоб о том, что банк без причины блокирует их средства на счетах, мотивируя это проверкой.

Об этом люди оставляют отзывы на сайте "Минфин".

Реклама

4 октября пользователь с никнеймом DmitryyLom написал, что получил деньги, работая фрилансером, а Monobank заблокировал их.

Даже после того, как мужчина предоставил доказательства того, что это была законная сделка – ответа пока не получил.

"Работаю фрилансером, зашли деньги на карту – Monobank их заблокировал, предоставил все доказательства честных сделок – ответа 0. Оценка 0 Не используйте Monobank. Пристраивают деньги себе", – пишет мужчина.

Еще один клиент банка уверяет, что его средства заблокировали без причин для проверки, но никаких сроков разблокирования он не получил.

Реклама

"У меня заблокировали более 1 тыс. евро. У знакомой тоже 32 тыс. гривен уже больше месяца и никакой реакции. Не рекомендую хранить личные средства в этом банке. Потому что вас обязательно обманут", – говорится в отзыве.

Последний отзыв был оставлен еще 30 сентября. Пользователь написал, что после покупки в интернете на сумму 8214 грн Monobank заблокировал все его средства, которых на карте было более 160 тыс. грн.

После этого клиент позвонил в службу поддержки, где ему заявили, что счет заблокирован, так как они проверяют происхождение платежа.

Я объяснил откуда и кем осуществлен платеж и готов показать доказательства сделки на платформе, так как там все фиксируется. На что мне ответили, что этого не надо и они хотят связаться с отправителем этих денег и получить подтверждение происхождения средств от него, – пишет мужчина.

Отправитель средств не выходит на связь, а в банке возмущенному клиенту сказали, что разблокируют карточку только после его ответа.

Реклама

"Почему банк блокирует все мои средства, когда я объясняю происхождение этого платежа и готов предоставить скрины соглашения с платформы по этому платежу?"

Что ответили в Monobank

В последнем случае банк принес извинения и пообещал клиенту, скорее свяжется с ним. На сайте обозначено, что проблема решена.

А вот фрилансеру, которому заблокировали счет, в Monobank ответили вырезкой из закона.

"Банк может в предусмотренном действующим законодательством порядке приостановить осуществление финансовой (финансовых) операции (операций). Для установления правомерности перевода. Банк по результатам мониторинга или в случае опротестования перевода получателем, эмитентом или платежной организацией платежной системы, вправе приостановить завершение перевода на время, предусмотренный правилами соответствующей платежной системы. "

Также в Monobank пообещали как можно быстрее ответить.

Ранее соучредитель Monobank Олег Гороховский анонсировал, что в банке появятся новые услуги, в тому числі осуществлять операции с помощью QR-кода .

Также Monobank вскоре планирует открыть свою сеть банкоматов , как они будут выглядеть, смотрите в материале.

банкиMonobank
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Финанс-дайджест
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять