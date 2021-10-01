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Банк никак не отреагировал: у клиента Monobank взломали аккаунт и украли все деньги со счета

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 08:20
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У клиента Monobank украли финансовый номер и взяли на него кредит, но банк не смог распознать мошенников
Клиент Monobank пожаловался на службу безопасности, которая не смогла распознать мошенников
Клиент Monobank пожаловался на службу безопасности, которая не смогла распознать мошенников / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент Monobank пожаловался на равнодушную реакцию службы поддержки банка и плохую работу системы безопасности. Мужчина уверяет, что его личный кабинет банка взломали и украли деньги.

Об этом возмущенный пользователь оставил отзыв на сайте "Минфин".

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По словам клиента, мошенники смогли войти в его личный кабинет изменив финансовый номер, а для этого – прошли верефикацию, ответив на вопросы с чужого номера.

Настоящему владельцу счета не пришло ни одного смс-сообщения или звонка от банка.

"Когда я через час восстанавливал свой аккаунт, также позвонив с другого номера, меня верифицировали по видеовызову, и никаких вопросов не задавали. И так 2 раза в день. А мошенников также дважды в день верифицировали якобы по вопросам. Кто определяет способ верификации и почему клиент и мошенник верифицируется дважды по одной и той же схеме – ответа нет, – жалуется мужчина.

После этого злоумышленники активировали виртуальную карту, выпустили дополнительную карту Monobank, оформили кредит, увеличили кредитный лимит и 17 раз провели операцию снятия средств с банкоматов Кривого Рога.

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В отзыве клиент отметил, что никогда там не был.

Но во время проведения всех этих странных операций, система безопасности банка никак не среагировала и не убедилась, что их действительно делает владелец счета.

"Система безопасности банка никак не реагирует, не блокирует операции, не звонит клиенту. Никак. И это при том, что за 3 года пользования моно я ни разу не снимал наличные в банкомате и ни разу не оформлял кредит".

Обворованный человек написал, что сотрудники банка уверяли его, что все операции
проводились в соответствии с внутренними инструкциями.

"В целом ответ банка был в том, что все вопросы мне было предложено, все варианты решения предложены. А предложили мне обратиться в полицию и даже прислали текст обращения", – добавил пользователь.

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Сотрудники банка на данный гневный комментарий ответили, написав, что жалеют об этой ситуации и ответили клиенту в личном сообщении.

Ранее мы писали о том, что банкоматы в Украине начали массово выдавать пользователям поддельные деньги . Вместо настоящих – клиенты получали цветные бумажки.

Оказалось, что в интернете развернули настоящую схему с продажей подделок, которые не распознают банкоматы.

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