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Бесплатные музеи и транспорт за копейки: почему выгодно быть студентом в Польше

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 февраля, 16:01
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Можно задешево как развлечься, так и культурно обогатиться
Студенты в Польше имеют определенные привилегии
Студенты в Польше имеют определенные привилегии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Студентам в Польше, как и в Украине, предоставляют ряд преимуществ. Только имея студенческий билет заведения высшего образования можно изрядно сэкономить.

Об этом рассказывает Polsha 24.

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Транспорт

Покупая билет на железнодорожный транспорт, студент экономит 51% от стоимости билета. Эту скидку можно совмещать с другими, поэтому стоимость проезда может быть еще ниже.

В городском общественном транспорте действует скидка 50% на проездные.

Культура и магазины

Музеи и культурные заведения Польши имеют отдельные цены на входные билеты для студентов. Иногда они просто символичны, а иногда вход вообще будет бесплатным. Касается это и большинства кинотеатров республики.

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На платформы Spotify и Netflix студенты в Польше также получают определенные льготы.

Спорт

Некоторые тренажерные залы, бассейны и аквапарки имеют отдельные цены на билеты. В Польше можно оформить студенческую карту BeActive, которая дает доступ ко многим фитнес-клубам за небольшую ежемесячную плату.

Есть скидки на входные билеты на матчи и другие спортивные мероприятия.

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Еда и вечеринки

Студенческие столовые предлагают обеды чуть ли не по себестоимости. Обычно полноценный обед в таких заведениях стоит около 10 – 12 злотых (примерно 70-84 грн).

Развлекательные заведения и рестораны, в свою очередь, часто предлагают студентам скидки на свои услуги и продукты, особенно в так называемый "студенческий четверг".

Как в Украине вернуть деньги за обучение детей

В Украине родители могут получить так называемую "налоговую скидку" на обучение своих детей и вернуть часть средств обратно.

Оформить налоговую скидку может либо сам студент (только в том случае, если он имеет официальный заработок и платит налоги), либо один из его родителей (при таких же условиях).

Для возврата части средств за обучение нужно обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту вашей регистрации и собрать такой пакет документов:

  • заявление с указанием реквизитов счета для перечисления денег;
  • копия паспорта и идентификационного кода того, кто платил за обучение;
  • копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося человека;
  • налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах по утвержденной форме;
  • соответствующие платежные и расчетные документы – квитанции, чеки относительно суммы уплаченных средств за указанный период;
  • договор с учебным заведением, где должна быть указана стоимость обучения и срок оплаты;
  • справка о зарплате за отчетный период с обязательным включением сумм уплаченных налогов;
  • документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

В течении 60 дней на указанный вами банковский счет должно прийти 18% от указанной стоимости обучения.

Раньше мы писали об украинце, который рассказал всю правду о заработках в Польше.

Мы также рассказывали, почему украинские врачи убегают в Польшу и Германию.

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