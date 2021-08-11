Банк "Земельный Капитал" стал банкротом

Украинский банк не смог вовремя рассчитаться со своими вкладчиками и попал в категорию неплатежеспособных

"Земельный Капитал" обанкротился / Фото: FinClub, НБУ

Банк "Земельный Капитал" отнесли к категории неплатежеспособных. Причиной стало невыполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за нехватки средств.

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Такое решение приняло правление Национального банка Украины (НБУ). Банк отнесли к категории проблемных еще с 1 июля, но ситуация не улучшилась, констатировали в НБУ.

"С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов", – объяснили в регуляторе.

Компенсации вкладчикам

Лишь около 70% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме. Государственная гарантия распространяется только на депозиты физлиц суммой до 200 тыс. гривен.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах гарантированной суммы, остальные средства "сгорят".

В целом на выплаты вкладчикам "Земельного Капитала" придется потратить 435,8 млн гривен.

Напомним, предыдущим банком, который признали неплатежеспособным, стал "Мисто Банк". Его объявили банкротом в декабре 2020 года.

Также сообщалось, что в Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.

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Кроме того, стало известно, что недвижимость банков-банкротов будут сдавать в аренду через аукционы.

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