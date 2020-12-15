Один из банков Украины объявили банкротом

АО "Мисто Банк" отнесено к категории неплатежеспособных – такое решение приняло правление Национального банка Украины (НБУ). 78% вкладчиков (2282 физических лица) смогут вернуть свои депозиты в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную государством сумму в 200 тыс. грн.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, банк объявили банкротом из-за проблем с капиталом. Они возникли после того, как банк потерял один из основных активов – предприятие по переработке сои в Херсонской области. Его балансовая стоимость составляла почти 17% от всех активов банка (271 млн грн).

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В Нацбанке уверяют: решение о банкротстве принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. При этом оно не повлияет на общее состояние банковской системы, так как доля "Мисто Банка" – 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.

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Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Повысить гарантированную сумму вкладов планируют к 2022 году.

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Также в Национальном банке сообщали, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились копить даже при минимальных зарплатах:

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