Как понять, что ваш банк скоро обанкротится: 5 признаков

Осознать, что у финучреждения есть проблемы, можно задолго до официальных сообщений

Обычно украинские банки идут ко дну из-за выдачи крупных необеспеченных кредитов, которые им не удается вернуть. И/или потому, что покупают дышащие на ладан банки с огромными долгами и оказываются неспособными их "переварить". Поэтому признаки банкротства можно заметить задолго до задержек с выплатами по депозитам и сообщения НБУ о ликвидации.

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О том, что должно насторожить вкладчика, рассказал специалист по продаже активов неплатежеспособных банков, инвестиционный брокер Денис Дроздов на "НВ.Бизнес".

По его словам, чаще всего есть пять этапов, каждый из которых навести клиентов банка на размышления.

1. Покупка другого банка на грани ликвидации. Сделка, как правило, осуществляется за копейки. Эксперты говорят, что чаще всего такая покупка – предмет неформальных договоренностей банка с регуляторами. Информация об этом размещается на сайте НБУ.

"В Украине в принципе отсутствует "рынок банков". Если банк стабильный и прибыльный, его не продают. Если у кого-то есть деньги на такое приобретение, он предпочтет открыть банк с нуля и построить там все по-своему. "Вторичка" может быть только в том случае, если банк вот-вот обанкротится", - объясняет Дроздов.

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2. Банк начинает скупать кредитные портфели у других банков – действующих или в стадии ликвидации. Кроме того, что это кредиты, у них есть еще одна общая черта – они невозвратные. Невозвратными они могут быть по тысяче причин: заемщик выиграл суд и может не отдавать долг, по ним идут суды без особых перспектив для банка, заемщик признал себя банкротом, пропал или даже умер. В итоге баланс банка растет, что позволяет ему выдавать больше кредитов, тоже невозвратных. Отслеживать сделки по купле-продаже кредитных портфелей можно на Prozorro.

3. Размывание акций. Этот этап бывает, если собственники банка не хотят пятнать свою репутацию. Заключается он в том, что крупные акционеры или переводят свои акции на мелких, или добирают новых акционеров. Цель – чтобы у ключевых собственников вместе было меньше 51% акций, и формально они не могли принимать решения без других акционеров.

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4. Рефинансирование. В 90% случаев рефинасирование запрашивают у НБУ, в оставшихся 10% – у госбанков. По сути, рефинансирование – это когда сам банк берет кредит.

"Сам по себе рефинанс – вполне нормальная практика. Насторожить должна крупная сумма запрошенного займа: не 1-2 млн долларов, а 80−100 млн", – считает Дроздов.

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5. Реструктуризация рефинанса. Банк может "упасть" еще на этапе невозврата рефинанса. Но может и запросить реструктуризацию на какой-то срок, не выполнить ее и объявить себя банкротом. Реструктуризацию запрашивают примерно в 30% случаев. Параллельно, начиная со второго этапа, банк может начать распродавать активы — землю, недвижимость, ценные бумаги.

"Если вы о таком узнаете, это должно стать дополнительным тревожным звоночком. Правда узнать это будет еще сложнее, чем в случае с куплей-продажей кредитных портфелей, поскольку действующие банки не обязаны продавать свои активы на аукционах", – резюмирует эксперт.

Ранее в НБУ также объясняли, как защититься от недобросовестных коллекторов, которые терроризируют не только самих должников, но и их знакомых.

Напомним, украинцам советуют быть крайне осторожными с так называемыми "быстрыми займами" – реальные ставки по таким кредитам могут достигать 1700% годовых. Об опасности "кредитов под 0%" также рассказывала начальница управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук в эфире телеканала "Украина 24":

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