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Недвижимость банков-банкротов сдадут в аренду через аукционы

15 апреля, 13:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Пилотный проект запустили на год, а торги будут проводить не с повышением, а с понижением цены

Аренда недвижимости банков-банкротов в Украине переходит на открытые аукционы в системе "ProZorro.Продажи", через которую уже ведется продажа такого имущества. Каждый лот получит детальное описание, план и фото, также будет указана стартовая цена аренды и условия участия в аукционе.

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Пока что это пилотный проект, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). "Пилот" вводят на год. Если все получится, проект станет постоянным.

Аукционы будут проводиться по голландской модели – с пошаговым снижением стартовой цены (арендной платы).

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"Это позволит привлечь больше внимания к объектам недвижимости со стороны потенциальных арендаторов и увеличить конкуренцию между ними", – уверены в ФГВФЛ.

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К слову, в Украине бесцельно простаивает 15%, или 28 млн м2 государственного имущества. Это площадь почти 200 стадионов "Олимпийский". Все это имущество или вообще не используется, или сдается в аренду по-черному.

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недвижимость банки аренда ФГВФЛ банки-банкроты Prozorro

Источник: Сегодня

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