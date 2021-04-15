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Нерухомість банків-банкрутів здадуть в оренду через аукціони

15 квітня, 13:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Пілотний проєкт запустили на рік, а торги будуть проводити не з підвищенням, а з пониженням ціни

Оренда нерухомості банків-банкрутів в Україні переходить на відкриті аукціони в системі "ProZorro.Продажі", через яку вже ведеться продаж такого майна. Кожен лот отримає детальний опис, план і фото, також буде вказана стартова ціна оренди і умови участі в аукціоні.

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Поки що це пілотний проєкт, повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). "Пілот" вводять на рік. Якщо все вийде, проєкт стане постійним.

Аукціони будуть проводитися за голландською моделлю – з покроковим зниженням стартової ціни (орендної плати).

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"Це дозволить привернути більше уваги до об'єктів нерухомості з боку потенційних орендарів і збільшити конкуренцію між ними" , – впевнені у ФГВФО.

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До слова, в Україні безцільно простоює 15%, або 28 млн м 2 державного майна. Це площа майже 200 стадіонів "Олімпійський". Все це майно або взагалі не використовується, або здається в оренду по-чорному.

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нерухомість банки оренда ФГВФО банки-банкрути Prozorro

Джерело: Сьогодні

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