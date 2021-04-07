Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине обнаружили бесхозные 28 млн квадратов госсобственности. Это 200 стадионов "Олимпийский"

7 апреля, 14:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Фонд госимущества получил данные крупного аудита

В Украине бесцельно простаивает 15%, или 28 млн м2 государственного имущества. Это площадь почти 200 стадионов "Олимпийский". Все это имущество или вообще не используется, или сдается в аренду по-черному. При этом Украина остается последней страной Европы, которая так и не завершила первичную приватизацию.

Реклама

Такие данные Фонд госимущества (ФГИ) получил по результатам аудита, рассказал глава фонда Дмитрий Сенниченко в интервью изданию Гордон.

"В прошлом году сделали аудит того, как используется госимущество. Оказалось, в среднем 15% – это или черная аренда, или вообще не используется. Если 15% неиспользованного госимущества умножить на его общую площадь – получаем 28 млн м2, которые бесхозяйственно стоят по всей стране. Это почти 200 стадионов "Олимпийский" в ряд! Поэтому мы предлагаем всем сконцентрироваться на задаче приватизации", – сказал Сенниченко.

Читайте также: Большую приватизацию вернули – Рада отменила карантинный мораторий

Он считает, что когда госпредприятий много, государство ими неэффективно управляет. Поэтому любой объект, который не является продолжением функций государства нужно продавать.

В тренде
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Реклама

"Украина, наверное, последняя страна в Европе, которая так и не завершила первичную приватизацию. В Польше было 8 тыс. государственных предприятий, осталось около 50. Они привлекли инвесторов, которые трансформировали неработающие госактивы в работающие, и вот уже украинцы массово едут в Польшу в поисках лучшей жизни", – рассказал глава ФГИ.

Напомним, в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд гривен.

Ранее Верховная Рада предварительно одобрила список из более 650 объектов, запрещенных к приватизации. Предыдущий перечень был отменен в 2019 году. В новый список включены предприятия, которые:

  • обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
  • являются естественными монополиями;
  • имеют критически важное значение для общества.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

приватизация ФГИ аудит госимущество госсобственность
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреляУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять