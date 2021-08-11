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Банк "Земельний Капітал" став банкрутом

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
11 серпня, 17:20
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Український банк не зміг вчасно розрахуватися зі своїми вкладниками і потрапив до категорії неплатоспроможних
"Земельний Капітал" збанкрутував
"Земельний Капітал" збанкрутував / Фото: FinClub, НБУ

Банк "Земельний Капітал" віднесли до категорії неплатоспроможних. Причиною стало невиконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через брак коштів.

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Таке рішення ухвалило правління Національного банку України (НБУ). Банк віднесли до категорії проблемних ще з 1 липня, але ситуація не покращилася, констатували в НБУ.

"З моменту віднесення банку до категорії проблемних фінансовий стан і показники банку погіршилися, обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня, що призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів", – пояснили в регуляторі.

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компенсації вкладникам

  • Лише близько 70% вкладників банку отримають свої гроші в повному обсязі. Державна гарантія поширюється тільки на депозити фізосіб сумою до 200 тис. Гривень.
  • Клієнти з великими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах гарантованої суми, решту коштів "згорять".
  • В цілому на виплати вкладникам "Земельного Капіталу" доведеться витратити 435,8 млн гривень.

Нагадаємо, попереднім банком, який визнали неплатоспроможним, став "Місто Банк". Його оголосили банкрутом в грудні 2020 року.

Також повідомлялося, що в Україні планують підвищити гарантовану суму відшкодування для депозитів з 200 тисяч гривень до 800 тисяч гривень.

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Крім того, стало відомо, що нерухомість банків-банкрутів будуть здавати в оренду через аукціони.

А про що ще говорять в Україні та світі 11 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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