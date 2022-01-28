Авто за зарплату? ТОП-5 областей в Украине, где платят самые большие зарплаты

Традиционно столица в топе рейтинга по уровню зарплаты

Наибольшая заработная плата в Киеве / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В январе 2022 года самую высокую зарплату платили в Киеве. Столица в очередной раз показывает высокий уровень заработка специалистов. Отметим, сам город, а не область. там ситуация несколько иная.

Об этом "Сегодня" информируют специалисты кадрового портала grc.ua.

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Да, средний уровень ежемесячной компенсации в столице составляет 31 000 грн. На вторую строчку рейтинга поднялась Одесская область со средней заработной платой 22 200 грн. Далее по рейтингу:

Николаевская область 19 600 грн;

Сумская область 19 тыс грн;

Днепропетровская область 18 700 грн.

Регионы с наименьшей зарплатой

В течение 2021 года средняя зарплата в актуальных вакансиях снизилась с 32 799 грн до 17 100 грн. Особенно негативную динамику наблюдали в Харьковской области.

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Антирейтинг регионов:

Черновицкая область — 12 800 грн;

Тернопольская область — 12 700 грн;

Черкасская и Ивано-Франковская — 12 600 грн;

Киевская область — 12 300 грн;

Закарпатская область — 12 200 грн.

До 500 тысяч "на руки"

В Украине одной из наиболее высокооплачиваемых на сегодняшний день считается профессия Team lead, Senior Media Buyer (арбитраж Facebook).

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Суть занятия состоит в том, что вы приобретаете товар или другой актив на одном рынке по низкой цене и затем продаете на другом по более высокой.

Что нам предлагает вакансия и что требует:

ведение команды из 5-8 баеров, их мотивировка;

поиск альтернативных методов и покупки продуктов;

работа с большими бюджетами (умение работать с бюджетами от 1 тысячи долларов в день);

оптимизация работы;

ведение отчетов;

опыт работы от 2 лет.

Ваш доход неограничен и зависит от конверсии (зависимость от количества покупок, которое, в свою очередь, — от количества посетителей и посещений сайта). По словам работодателя, зарплата может составлять от 100 тыс. до 500 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что газоснабжающие компании обнародовали новые цены на газ в феврале 2022 года. Стоимость тарифов несколько изменится.

Мы также писали, сколько украинцам платили в январе. Согласно статистическим данным, заработная плата выросла.