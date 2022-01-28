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Авто за зарплату? ТОП-5 областей в Україні, де платять найбільше

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 січня, 09:41
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Традиційно столиця в топі рейтингу за рівнем зарплати
Найбільша заробітна плата в Києві
Найбільша заробітна плата в Києві / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У січні 2022 року найвищу зарплату платили в Києві. Столиця вже вкотре показує найвищий рівень заробітку спеціалістів. Зазначимо, саме місто, а не область. там ситуація дещо інша.

Про це "Сьогодні" інформують фахівці кадрового порталу grc.ua.

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Так, середній рівень щомісячної компенсації в столиці становить 31 000 грн. На другу сходинку рейтингу піднялася Одеська область із середньою заробітною платою 22 200 грн. Далі за рейтингом:

  • Миколаївська область — 19 600 грн;
  • Сумська область — 19 тис грн;
  • Дніпропетровська область — 18 700 грн.

Регіони з найменшою зарплатою

Протягом 2021 року середня зарплата в актуальних вакансіях знизилася з 32 799 грн до 17 100 грн. Особливо негативну динаміку спостерігали в Харківській області.

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Антирейтинг регіонів:

  • Чернівецька область — 12 800 грн;
  • Тернопільська область — 12 700 грн;
  • Черкаська та Івано-Франківська — 12 600 грн;
  • Київська область — 12 300 грн;
  • Закарпатська область — 12 200 грн.

До 500 тисяч "на руки"

В Україні однією з найбільш високооплачуваних на сьогодні вважається професія Team lead, Senior Media Buyer (арбітраж Facebook).

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Суть заняття полягає в тому, що ви купуєте товар чи інший актив на одному ринку за низькою ціною і потім продаєте на іншому за більш високою.

Що нам пропонує вакансія і що вимагає:

  • ведення команди з 5-8 баєрів, їхнє мотивування;
  • пошук альтернативних методів і купівлі продуктів;
  • робота з великими бюджетами (вміння працювати з бюджетами від 1 тисячі доларів на день);
  • оптимізація роботи;
  • ведення звітів;
  • досвід роботи від 2 років.

Ваш дохід необмежений і залежить він від конверсії (залежність від кількості покупок, яка, своєю чергою, — від кількості відвідувачів та відвідувань сайту). За словами роботодавця, зарплата може становити від 100 тис. до 500 тис. гривень.

Раніше ми розповідали, що газопостачальні компанії оприлюднили нові ціни на газ у лютому. Вартість тарифів трохи зміниться.

Ми також писали, скільки українцям платили у січні. Згідно зі статистичними даними, заробітна плата зросла.

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