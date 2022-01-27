Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже ✈ Новые правила въезда в ЕС
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Инфляция зарплате не помеха? Сколько платили украинцам в январе 2022 года

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 16:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Средний уровень заработной платы в январе повысился
Январь 2022 года отличился стабильностью на рынке труда
Январь 2022 года отличился стабильностью на рынке труда / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Январь 2022 показал на рынке труда свою стабильность и ситуацию с заработными платами несколько выровнял.

Об этом "Сегодня" сообщают в кадровом портале grc.ua.

Реклама

Да, по сравнению с декабрем 2021 года, средний уровень зарплаты увеличился и составляет (согласно открытым вакансиям на портале) 18 тыс. грн. В прошлом году этот показатель был 17 126 грн.

По словам специалистов портала, 2021 год был очень неоднозначным с точки зрения доходов представителей украинского рынка труда: к осени зарплаты росли, опережая темпы инфляции, а уже в конце ситуация изменилась и украинцам стали предлагать несколько меньшие заработки.

Зарплаты зависят от настроений бизнеса

Действительно, уровень зарплат является косвенным, но довольно значительным показателем настроений бизнеса. Их повышение указывает на то, что большинство украинских компаний уже адаптировались к перманентному кризису в стране.

Реклама

Чаще всего работодатели отмечают в вакансиях самый низкий уровень заработной платы. В январе они предлагали:

  • от 10 100 грн — 56% работодателей;
  • от 20 300 грн — 24% работодателей;
  • от 30 400 грн — 10%;
  • от 40 600 — 6%;
  • от 50 800 — 4%.

Высокие зарплаты работодатели в вакансиях почти не озвучивали. По предположениям специалистов grc.ua, высокие зарплаты получают более 10% украинских специалистов.

Космические зарплаты в Украине

В Украине одной из наиболее высокооплачиваемых сегодня считается профессия в сфере ИТ. Однако не только там привлекают немалыми заработками. Хорошие зарплаты получает и Team lead, Senior Media Buyer (арбитраж в Facebook).

Реклама

Суть занятия заключается в том, что вы приобретаете товар или другой актив на одном рынке по низкой цене и затем продаете на другом по более высокой.

Что нам предлагает вакансия и что требует:

  • ведение команды из 5-8 байеров, ее мотивирование;
  • поиск альтернативных методов и закупок продуктов;
  • работа с большими бюджетами (умение работать с бюджетами от 1 тысячи долларов в день);
  • оптимизация работы;
  • ведение отчетов;
  • опыт работы от 2 лет.

Почему порог зарплаты так высок? Зарплата начисляется как процент от конверсии (числа покупок, зависящих от количества посетителей и посещений сайта). Соответственно, ваш доход не ограничен и, по словам работодателя, может представлять от 100 тыс. до 500 тыс. гривен.

Раньше мы рассказывали, кому еще в Украине предлагают до 500 тысяч грн заработной платы.

Мы также узнавали, как ожидания войны России и Украины влияет на ситуацию в нашем государстве, и почему с полок магазина исчезает гречка, сахар и горох.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора срочно скупать доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Ниже только рубль: украинская гривня попала в топ самых слабеющих валют мира София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Инфляция зарплате не помеха? Сколько платили украинцам в январе 2022 года Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.8

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.48

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,28
32,50
32,00
31,00
18,29
32,58
31,58
30,33
19,07
34,09
33,79
33,68
19,48
36,49
33,42
32,92
18,75
37,38
33,14
32,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять