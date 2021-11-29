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Яйца в Украине дорожают: сколько придется платить за десяток

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 13:24
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В стране с начала года цена на яйца выросла с 22 до 30 грн за 10 штук
В стране возникли проблемы с птицефабриками, а яйца дорожают
В стране возникли проблемы с птицефабриками, а яйца дорожают / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев вскоре подорожают куринные яйца. В супермаркетах цены взлетят до 40 грн за десяток.

Как сообщает Минфин, в стране возникли проблемы с птицефабриками – поставщики сокращают количество кур, а некоторые вовсю закрываются.

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На цены влияет стоимость электроэнергии, ведь ее используют фермеры для обогрева помещений, где содержат птиц.

По официальным данным, в стране с начала года цена на яйца выросла с 22 до 30 грн за 10 шт. А вскоре цена подскочит, по мнени. экспертов, до 40 грн. Стоимость зависит от сорта яиц, производителя и торговой сети.

Динамика изменения индекса цен на яйца
Динамика изменения индекса цен на яйца / Фото: скриншот

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Что еще подорожает?

К новому году для украинцев на 20% подорожает новогодний стол. Эксперт прогнозирует рост цен на помидоры, огурцы и перец. Также больше будут стоить овощи "борщевого набора".

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – прогнозирует глава Союза украинского селянства Иван Томич.

Ранее мы сообщали, что в Украине самое дорогое подсолнечное масло. Оно стало рекордсменом по росту стоимости. Если еще в середине 2020 года оно стоило 34 грн/л, то сейчас его продают по 63 грн/л. Оно за год выросло больше чем на 60%.

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