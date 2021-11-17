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Самое дорогое в Европе: цены на подсолнечное масло в Украине бьют все рекорды

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 12:36
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В Раде предлагают добавить подсолнечное масло в список социально значимых товаров
Масло продают по 63 грн/л
Масло продают по 63 грн/л / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине установились рекордные цены на подсолнечное масло. Дошло до того, что власти предлагают установить государственное регулирование цен.

Об этом заявили участники круглого стола в Комитете Верховной Рады по экономическому развитию.

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Госрегулирование цен

"К сожалению, рынок не смог урегулировать цену. Сегодня мы получили много подтверждений, что и государство не смогло урегулировать стоимость этого важного товара", – отметила председатель Верховной Рады по вопросам регуляторной политики Анна Личман.

Она предлагает регулировать цены на государственном уровне, для этого необходимо добавить масло в список социально значимых товаров.

"Коллеги должны поработать над этой проблематикой, чтобы государство смогло вмешаться в регулирование стоимости сырья", – заявила Личман.

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Сколько стоит подсолнечное масло

Оказалось, что в Украине, по сравнению с Польшей, Румынией, Францией и другими европейскими странами, самое дорогое подсолнечное масло – отличается на 26-30%.

Кроме того, оно стало рекордсменом по росту стоимости. Если еще в середине 2020 года оно стоило 34 грн/л, то сейчас его продают по 63 грн/л. По данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года, цена подсолнечного масла увеличилась на 61,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

/ Фото: скриншот

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Цены растут несмотря на то, что Украина – крупнейший производитель и экспортер масла в мире. Эксперты объясняют это, повышением цен на международных рынках.

Также влиют цены на сырье – семена подсолнечника, доля стоимости которых достигает в себестоимости производства масла 85%.

Что будет с ценами

"Сейчас у нас есть предварительная информация от производителей, что в дальнейшем их отпускные цены не будут так быстро расти, как раньше", – объяснила руководитель GR-направления Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петровская.

По ее словам, розничные цены уже больше года не меняли свои торговые наценки – они не выше 4-5%. Кроме того, между крупными ритейлерами и правительственными структурами есть договоренность о поддержании стабильных цен.

"Пять крупнейших производителей контролируют около 75% рынка. С точки зрения антимонопольного законодательства, такая структура содержит признаки стабильной олигополии. Но несмотря на это, производители все равно конкурируют между собой. Поэтому неуместно говорить о монополии на рынке. АМКУ следит за рынками социально значимых товаров", - сказала директор Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла АМКУ Юлия Янова.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 года по октябрь 2021 года подешевело только пшено. По сравнению с прошлым годом оно стоит 17,48 грн за кг – дешевле на 2,3%. Также, подорожали популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена поднялась на 3,84%.

Напомним, что на крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана", в селе Большие Копани Херсонской области, томаты продают по летним ценам.

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