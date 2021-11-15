Для украинцев подорожали сосиски и сардельки: сколько будем платить за килограмм

Только за ноябрь цены на колбасные изделия выросли на 3,84%

В ноябре в супермаркетах выросли цены на колбасные изделия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине подорожали популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена поднялась на 3,84%.

Об этом сообщает Минфин.

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В ноябре 2021 года индекс роста цен на колбасные изделия составил 103,84%, то есть в среднем они подорожали на 3,84%. А в октябре данный показатель составил – 104,65%, подорожание на 4,65%.

Если оценивать только цены на сардельки, то в ноябре индекс потребительских цен составил 105,53%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 5,53%. А в октябре данный показатель достигал 108,84%.

/ Фото: скриншот

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В октябре сардельки с творогом стоили 157,27 грн/кг, Алан Женевские с творогом 225,03 грн/грн, а Ятрань молочные 83,05 грн/кг.

М'ясо в Украине также дорожает

В Украине почти на 50% подорожали телятина и говядина. На рынке это связывают с дефицитом. Нечем кормить и никакой возможности удерживать поголовье, говорят фермеры.

Покупатели говорят, что чувствуют подорожание, и переходят на дешевле мясо – свинину и курятину. Или покупают раз в пара месяцев.

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За килограмм говядины продавцы просят в среднем от 172 грн., за свинину – от 124 грн., куриное филе в среднем продают за 142 грн.

Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали надвигающиеся морозы. Теперь фермеры спешат как можно скорее продать свой урожай.