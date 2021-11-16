Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Дорогой салат: для украинцев выросли цены на овощи

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
16 ноября, 17:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цены проанализировали на крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана"
На рынке помидоры продают по летним ценам
На рынке помидоры продают по летним ценам / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев изменились цены на некоторые овощи, придется больше заплатить не только за лук и кукурузу, но и за другие овощи.

Об этом сообщает AgroTimes.

Реклама

На крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана", в селе Большие Копани Херсонской области, томаты продают по летним ценам. Самый дешевый сорт "Асвон" стоит от 5 грн/кг, красные тепличные томаты – от 14 до 16 грн/кг, сливки – по 6 грн/кг, чери на ветке и черные томаты – от 25 грн/кг, розовые – от 14 до/кг 18 грн/кг.

Огурцы и кабачки продают по высоким ценам – 45 грн/кг и 30-40 грн/кг соответственно. Лук также вырос в цене – 8-10 грн/кг. А редис и тыква остались на стабильном уровне – редис по 10 грн/кг, а тыква – по 3,5 грн/кг.

В то же время, на рынке дешевеет картофель – 4-6 грн/кг, свекла стоит 7-9 грн/кг, морковь – 6 грн/кг. Дешевые перцы стоят от 12 грн/кг зеленые конусовидные и Белозерка, красные конусовидные – 15-35 грн/кг, спелые кубовидные – 30-45 грн/кг.

Реклама

Цветную капусту еще месяц назад продавали по 25 грн/кг, сейчас она стоит – 10 грн/кг. Пекинская капуста также упала в цене – до 7 грн/кг. А вот брокколи дорогие – 30-35 грн/кг. Молодая капуста стабильно торгуется по 8–10 грн/кг. Белоголовая имеет стабильную цену 5 грн/кг, ее "голубцовая" разновидность – по 8 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 года по октябрь 2021 года подешевело только пшено. По сравнению с прошлым годом оно стоит 17,48 грн за кг – дешевле на 2,3%.

Напомним, что в Украине подорожали популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена поднялась на 3,84%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.15

Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
32,99
32,88
31,38
19,12
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,36
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,29
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять