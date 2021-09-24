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Украинцев ждет очередное подорожание – сколько будем платить за подсолнечное масло

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
24 сентября, 16:31
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Сбор урожая подсолнечника пришлось приостановить, а аграрии стали меньше продавать его
В стране сократилось производство нерафинированного подсолнечного масла
В стране сократилось производство нерафинированного подсолнечного масла / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине из-за плохой погоды приостановили уборочную кампанию подсолнечника – это сформировало дефицит масличной на внутреннем рынке. Из-за этого в стране растут цены на подсолнечник и на масло.

Об этом сообщила пресс-служба Группы компаний G.R. Agro.

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Несмотря на то, что продажи подсолнечника неактивны, производители масла озвучивают цены в диапазоне 18 300-18 700 грн/т FCA и 18 700-19 500 грн/т с учетом доставки.

"Также рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла", - заявили в компании

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Там сообщили, что на элеваторах изменились тенденции поступления масличной. Аграрии все чаще используют услугу "Бесплатного хранения". Они меньше стали продавать подсолнечник.

В то же время, согласно данным Государственной службы статистики Украины, за январь-август 2021 года украинские МЭЗы произвели 2,52 млн т нерафинированного подсолнечного масла, сафлорового и их фракций. По сравнению с прошлым годом, производство продукции сократилось на 32,2%.

Лишь за август предприятия переработки Украины произвели 74,368 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, сафлорового и их фракций. Это на 43,8% меньше августа прошлого года. А запасы продукции на складах предприятий-производителей на конец августа 2021 года составляли 41,549 тыс. т. Такие данные на 47% ниже объемов производства в июле.

Что происходит с ценой на растительное масло

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Цена в Украине на производимый ею же продукт сейчас в два раза выше, чем летом 2020 года, – около 60 гривен за литр. Тем временем стоимость подсолнечного масла на мировых рынках падает. Так, в Чехии цена за литр украинского продукта достигает всего 35 гривен.

Три главных покупателя украинского масла:

  1. Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.

Одни эксперты уже били тревогу, предупреждая, что подсолнечное масло может подскочить в цене до 100 гривен за литр уже этой осенью. Другие же считают, что паниковать рано и все будет зависеть от урожая.

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