100 гривен за литр. Когда в Украине взлетит цена на подсолнечное масло

В Европе этот растительный продукт можно купить гораздо дешевле, а в некоторых странах цена ниже в два раза

Цена на масло подскочит до 100 грн. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Pixabay

Цена на растительное масло в Украине гораздо выше, чем в европейских странах. Отечественные предприятия производят более 5,5 миллионов тонн подсолнечного масла, хотя украинцы употребляет всего 6%. Остальное – идет на экспорт, говорится в сюжете "Сегодня".

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Стоимость литра масла в супермаркетах сейчас варьируется от 66 гривен за 850 граммов до 72 гривен за 900 граммов, пол-литра обойдется украинскому покупателю в 40 гривен. Такие цены на отечественный продукт – не предел. Осенью стоимость подсолнечного масла может подскочить до 100 гривен за литр.

Что по ценам в Европе

Для примера, в Бельгии литр подсолнечного масла в магазине обойдется в 1 евро 29 центов. В Германии – на 10 центов дороже (примерно 44 украинских гривны). В соседней Польше подсолнечное масло будет стоить вдвое дешевле, чем в Украине – около 35 гривен по актуальному курсу.

Почему масло для своих настолько дорогое

Украина – один из крупнейших производителей подсолнечного масла – 5,5 миллионов тонн продукта в год. Эксперты уверены, что цена завышена искусственно.

"Есть такие понятия согласования действия или картельный сговор. Если нет конкуренции, вам никто цену снижать не будет. Судя по тому, что в мире цена упала на 10%, а у нас за месяц выросла на 30,5%, у нас не очень сильно работает конкуренция. Значит это вопрос Антимонопольного комитета", – считает экономист Олег Пендзин.

По прогнозам экспертов в этой области, цена за литр масла осенью может подскочить до 100 гривен за литр.

Сколько должно стоить масло

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Аграрий с двадцатилетним стажем Леонид Кирута в 2021 году засеял 300 гектаров земли. По его подсчетам, цена на продукт не должна превышать 25 гривен.

"Если это мощное хорошее перерабатывающее предприятие, с одной тонны подсолнечника оно имеет около 400 литров масла на выходе. В прошлом году мы имели почти 1000 тонн. Считайте 400 тонн масла. Я не могу сказать, что оно 40 гривен должно стоить литр. Мое видение – 25-30 гривен, не более", – говорит руководитель фермерского хозяйства.

Подробнее узнать о ситуации с одним из самых востребованных продуктов в Украине можно в новостях "Сегодня":

Напомним, резкие погодные перемены – от аномальной жары до проливных дождей – могут лишить украинцев и картофеля по умеренной цене. Аграрии разных областей сетуют: на юге овощи гниют, на севере – засыхают.

Взлетели цены и на сахар в Украине: за килограмм белого золота потребитель должен выложить больше доллара. Производители также сетуют на плохой урожай, который ударил по объемам производства, а эксперты называют такой скачок стоимости необоснованным.