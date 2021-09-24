На українців чекає чергове подорожчання – скільки платитимемо за соняшникову олію

Збір врожаю соняшника довелося тимчасово зупинити, а аграрії стали менше продавати його

В країні скоротилося виробництво нерафінованої соняшникової олії / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні через негоду призупинили жнива соняшнику – це сформувало дефіцит олійної на внутрішньому ринку. Через це в країні ростуть ціни на соняшник та на олію.

Про це повідомила пресслужба Групи компаній G.R. Agro.

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Незважаючи на те, що продажі соняшнику неактивні, виробники масла озвучують ціни в діапазоні 18 300-18 700 грн/т FCA і 18 700-19 500 грн/т з урахуванням доставки.

"Також зростання цін на соняшник підігрівається повільним, але впевненим ростом цін на рослинні олії", – заявили в компанії.

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Там повідомили, що на елеваторах змінилися тенденції надходження олійної. Аграрії все частіше користуються послугою "Безкоштовного зберігання". Вони менше стали продавати соняшник.

У той же час, згідно з даними Державної служби статистики України, за січень-серпень 2021 року українські ОЕЗи справили 2,52 млн т нерафінованої соняшникової олії, сафлорового і їх фракцій. Порівняно з минулим роком, виробництво продукції скоротилося на 32,2%.

Лише за серпень підприємства переробки України виробили 74,368 тис. т нерафінованої соняшникової олії, сафлорового і їх фракцій. Це на 43,8% менше серпня минулого року. А запаси продукції на складах підприємств-виробників на кінець серпня 2021 року склали 41,549 тис. т. Такі дані на 47% нижче обсягів виробництва в липні.

Що відбувається з ціною на рослинне масло

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Ціна в Україні на вироблений нею ж продукт Зараз в два рази вище, ніж влітку 2020 року, – близько 60 гривень за літр. Тим часом вартість соняшникової олії на світових ринках падає. Так, в Чехії ціна за літр українського продукту досягає всього 35 гривень.

Три головних покупця української олії:

Індія – 31% українського експорту, 1,9 млн тонн олії. Китай – 20%, 1,2 млн тонн. Нідерланди – 10%, 0,6 млн тонн.

Одні експерти вже били на сполох, попереджаючи, що соняшникова олія може підскочити в ціні до 100 гривень за літр вже цієї осені. Інші ж вважають, що панікувати рано і все буде залежати від врожаю.