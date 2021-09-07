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Ціни на продукти рвонули вгору: що в Україні подорожчало найбільше (список)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
7 вересня, 14:25
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За останній рік в країні дорожчала не тільки соняшникова олія, а й навіть овочі та крупи
Ціни на продукти в Україні знову підскочили. Колаж: "Сьогодні"
Ціни на продукти в Україні знову підскочили. Колаж: "Сьогодні"

В Україні за рік суттєво подорожчали продукти. Вартість цукру зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%.

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За даними Мінагрополітики, подорожчали сильно й інші види с/г продукції.

М'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) подорожчало на 13%, до 108,15 грн, а свинини – на 5%, до 89,61 грн. Також зросло в ціні і вершкове масло, ціна якого сягає 174,12 грн (дорожче на 9%), а молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн (дорожче на 14%).

Які продукти ще істотно подорожчали

  • Ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг.
  • Яйця – на 46%, до 23,16 грн.
  • Ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн.
  • Кукурудзяна крупа – на 24%, до 12,91 грн.
  • Курятина – на 29%, до 58,81 грн.
  • Морква – на 23%, до 7,97 грн.

Що відбувається з ціною на рослинне масло

Ціна в Україні на вироблений нею ж продукт зараз в два рази вище, ніж влітку 2020 року, – близько 60 гривень за літр. Тим часом вартість соняшникової олії на світових ринках падає. Так, в Чехії ціна за літр українського продукту досягає всього 35 гривень.

Три головних покупця української олії:

  1. Індія – 31% українського експорту, 1,9 млн тонн олії.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нідерланди – 10%, 0,6 млн тонн.
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Одні експерти вже били на сполох, попереджаючи, що соняшникова олія може підскочити в ціні до 100 гривень за літр вже цієї осені. Інші ж вважають, що панікувати рано і все буде залежати від врожаю.

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