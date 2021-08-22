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Продукти рекордно дорожчають. У Держстаті назвали регіони, де ціни стрибають

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 серпня, 13:39
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Що відбувається з цінами на продукти в країні – дорожчає гречка, м'ясо, молоко, а також вартість борщового набору
Українці скаржаться на ціни. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці скаржаться на ціни. Фото: колаж "Сьогодні"

Продукти в Україні рекордно дорожчають – в Держстаті назвали регіони, де ціни стрибають швидше. Наприклад, в Києві, Сумській і Черкаській області. Аж на 10 відсотків. Зі столичними цінами дійсно важко сперечатися. А ось як відрізняється вартість одних і тих же продуктів – в регіонах? "Сьогодні" перевірили.

Черкаси

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Курочка коштує 75 гривень кілограм. Кролик 130. А ще свинина – по сто десять і яловичина – по сто сорок гривень за кілограм. Стільки зараз стоїть м'ясо в Черкасах.

"Дуже важко, тому що зарплати не піднімаються, ціни ростуть. Раніше говорили про те, що у нас ціни танцюють від долара – долар росте, ціни ростуть. Зараз долар якось падає, але ціни у нас в гору", – говорить мешканка Черкас Любов Стадник.

А ось молоко навпаки – подешевшало і тепер коштує вісімнадцять гривень за літр. Впала ціна і на масло до п'ятдесяти гривень за літр. Але навіть така вартість обурює городян.

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"У нас скільки соняшників садять і таке дороге масло", – розповідає черкащанка Марія Луняка.

Чи не занадто раді в Черкасах цінами на гречку. За кілограм просять від 45 гривень. А скільки ця крупа коштує в Сумах?

Суми

На Сумщині гречана крупа дешевше, ніж в Черкасах. Адже область – серед лідерів по виробництву цього продукту.
Тому за кілограм на сумському ринку зараз просять 41-43 гривні. І все ж покупці скаржаться на високі цінники.

"Масло, гречка, і взагалі борщовий набір доріг, для пенсіонерів взагалі неможливо. Чесно кажучи ходиш по ринку – душа болить", – кажуть городяни.

М'ясо дорожче, ніж в центральній Україні. Яловичина, наприклад, цілих 60 гривень. Середній цінник по ринку – 200 гривень. Свинина трохи їй поступається. Але за останній місяць, кажуть продавці, в вартості додала.

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"Було 130-150, то зараз 150-165. На пару гривень зросла в ціні і молоко за останній місяць", – каже продавець на ринку Надія Кириченко.

Західна Україна

Літр олії в Івано-Франківську коштує близько 50 гривень. Щоб заощадити, люди купують відразу п'яти або трилітровими пляшками. Так можна заощадити мінімум 10 гривень.

Гречка, як і в Сумах – трохи більше 40-ка гривень.

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"За останній тиждень ціна стабілізувалася, хоча вона не є низькою, але на попит воно не вплинуло", – каже продавець на ринку Ігор.

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Вартість кілограма яловичини і свинини за останній тиждень зросла на п'ять гривень. Але ціни не найвищі в країні.

"У мене була продажна ціна від 115-ти до 120 гривень, чистеньке, ідеальне м'ясо, без кісток, без сала і шкіри", – розповіла нам продавець на ринку Любов Шкандрій.

Трохи подорожчали молочні продукти. Літр домашнього молока коштує від 25-ти до 30-ти гривень. Пояснюють – все через зменшення поголів'я корів. Чимало місцевих фермерів продали рогатих.

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