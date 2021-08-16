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Долар оновив мінімум за рік – офіційний курс

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
16 серпня, 16:32
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Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 17 серпня
Долар продовжив падіння
Долар продовжив падіння / Фото: Сьогодні, REUTERS/Sertac Kayar

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 17 серпня:

16.0817.08Зміна
1 долар США26,69 грн26,65 грн - 0,04
1 євро31,40 грн31,36 грн - 0,04
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Курс долара знизився ще на чотири копійки в порівнянні зі значеннями 16 серпня. У попередній банківський день "зелений" подешевшав на вісім копійки. Долар перебуває на мінімумі з 25 червня 2020 року, тобто більш ніж за рік. За тиждень – з 10 по 17 серпня – гривня зміцніла проти до американської валюти вже на 15 копійок. Експерти також попередили, чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Курс євро також впав на чотири копійки після зниження на дві копійки вдень раніше. В цілому європейська валюта, як і американська, знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

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Як змінювався курс долара

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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