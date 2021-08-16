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У відділення – без паспорту: ще один український банк приєднався до "Дії"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
16 серпня, 13:05
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Клієнтам банку більше не доведеться брати з собою паспорт-книжечку або ID-карту, щоб отримати послугу
У відділеннях Альтбанку доступні багато послуг з цифровими документами в "Дії". Колаж: "Сьогодні"
У відділеннях Альтбанку доступні багато послуг з цифровими документами в "Дії". Колаж: "Сьогодні"

До електронного сервісу держпослуг "Дія" приєднався Альтбанк.

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Тепер клієнти банку зможуть не брати з собою паперовий паспорт або ID-карту, адже їх зможуть ідентифікувати за електронним паспортом в додатку, йдеться в Telegram-каналі "Дії".

Які послуги тепер доступні:

  • можна відкрити рахунок фізичної особи;
  • отримати кошти в касі банку;
  • оформити і отримати платіжну карту;
  • оплачувати кредити;
  • оформити угоду про користування банківським сейфом.

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"Ідея Банк" в "Дії"

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11 серпня до електронного сервісу приєднався і "Ідея Банк". Тепер не потрібно буде брати з собою паспорт, якщо планували візит до банку. Крім того, доступні також такі послуги, як приймання платежів, видача коштів із POS-терміналу, погашення кредитів і здійснення переказів.

Паспорт в додатку "Дія"

В електронний сервіс можна додати паспорт-книжечку, проте його можна замінити на зручну і сучасну ID-карту. Розповідаємо, як це зробити в центрі "Паспортний сервіс":

  • візьміть будь-який документ, який може підтверджувати вашу особу;
  • заповніть заяву і передайте його адміністратору;
  • після перевірки документів і отримання відповідного номерка підійдіть до віконця;
  • напишіть заяву;
  • сфотографуйтеся;
  • дайте відбитки вказівних пальців;
  • перевірте і підпишіть заяву.

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.

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