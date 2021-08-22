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Продукты рекордно дорожают. В Госстате назвали регионы, где цены прыгают

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 августа, 13:39
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Что происходит с ценами на продукты в стране – дорожает гречка, мясо, молоко, а также стоимость борщевого набора
Украинцы жалуются на цены. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы жалуются на цены. Фото: коллаж "Сегодня"

Продукты в Украине рекордно дорожают – в Госстате назвали регионы, где цены прыгают быстрее. Например, в Киеве, Сумской и Черкасской области. Аж на 10 процентов. Со столичными ценами действительно трудно спорить. А вот как отличается стоимость одних и тех же продуктов – в регионах? "Сегодня" проверили.

Черкассы

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Курочка стоит 75 гривен килограмм. Кролик 130. А еще свинина – по сто десять и говядина – по сто сорок гривен за килограмм. Столько сейчас стоит мясо в Черкассах.

"Очень тяжело, потому что зарплаты не поднимаются, цены растут. Раньше говорили о том, что у нас цены пляшут от доллара – доллар растет, цены растут. Сейчас доллар как-то падает, но цены у нас в гору", – говорит жительница Черкасс Любовь Стадник.

А вот молоко наоборот – подешевело и теперь стоит восемнадцать гривен за литр. Упала цена и на масло до пятидесяти гривен за литр. Но даже такая стоимость возмущает горожан.

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"У нас сколько подсолнухов сажают и такое дорогое масло", – рассказывает жительница Черкасс Мария Луняка.

Не слишком рады в Черкассах ценам на гречку. За килограмм просят от 45 гривен. А сколько эта крупа стоит в Сумах?

Сумы

На Сумщине гречневая крупа дешевле, чем в Черкассах. Ведь область – среди лидеров по производству этого продукта.
Поэтому за килограмм на сумском рынке сейчас просят 41-43 гривны. И все же покупатели жалуются на высокие ценники.

"Масло, гречка, и вообще борщевой набор дорог, для пенсионеров вообще невозможно. Честно говоря ходишь по рынку – душа болит", – говорят горожане.

Мясо дороже, чем в центральной Украине. Говядина, например, целых 60 гривен. Средний ценник по рынку – 200 гривен. Свинина немного ей уступает. Но за последний месяц, говорят продавцы, в стоимости добавила.

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"Было 130-150, то сейчас 150-165. На пару гривен выросло в цене и молоко за последний месяц", – говорит продавец на рынке Надежда Кириченко.

Западная Украина

Литр масла в Ивано-Франковске стоит около 50 гривен. Чтобы сэкономить, люди покупают сразу пяти или трехлитровыми бутылками. Так можно сэкономить минимум 10 гривен.

Гречка, как и в Сумах – чуть больше 40-ка гривен.

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"За последнюю неделю цена стабилизировалась, хотя она не является низкой, но на спрос оно не повлияло", – говорит продавец на рынке Игорь.

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Стоимость килограмма говядины и свинины за последнюю неделю выросла на пять гривен. Но цены не самые высокие в стране.

"У меня была продажная цена от 115-ти до 120 гривен, чистенькое, идеальное мясо, без костей, без сала и кожи", – рассказала нам продавец на рынке Любовь Шкандрий.

Немного подорожали молочные продукты. Литр домашнего молока стоит от 25-ти до 30-ти гривен. Объясняют – все из-за уменьшения поголовья коров. Немало местных фермеров продали рогатых.

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