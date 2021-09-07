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Цены на продукты рванули вверх: что в Украине подорожало больше всего (список)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
7 сентября, 14:25
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За последний год в стране дорожало не только подсолнечное масло, но и даже овощи и крупы
Цены на продукты в Украине снова подскочили. Коллаж: "Сегодня"
Цены на продукты в Украине снова подскочили. Коллаж: "Сегодня"

В Украине за год существенно подорожали продукты. Стоимость сахара выросла на 75%, а подсолнечного масла – на 70%.

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Согласно данным Минагрополитики, подорожали сильно и другие виды с/х продукции.

Мясо крупного рогатого скота (КРС) подорожало на 13%, до 108,15 грн, а свинины – на 5%, до 89,61 грн. Также выросло в цене и сливочное масло, цена которого достигает 174,12 грн (дороже на 9%), а молоко высшего сорта стоит 21,75 грн (дороже на 14%).

Какие продукты еще существенно подорожали

  • Репчатый лук – на 56%, до 8 грн за кг.
  • Яйца – на 46%, до 23,16 грн.
  • Ячменная крупа – на 31%, до 11,2 грн.
  • Кукурузная крупа – на 24%, до 12,91 грн.
  • Курятина – на 29%, до 58,81 грн.
  • Морковь – на 23%, до 7,97 грн.

Что происходит с ценой на растительное масло

Цена в Украине на производимый ею же продукт сейчас в два раза выше, чем летом 2020 года, – около 60 гривен за литр. Тем временем стоимость подсолнечного масла на мировых рынках падает. Так, в Чехии цена за литр украинского продукта достигает всего 35 гривен.

Три главных покупателя украинского масла:

  1. Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.
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Одни эксперты уже били тревогу, предупреждая, что подсолнечное масло может подскочить в цене до 100 гривен за литр уже этой осенью. Другие же считают, что паниковать рано и все будет зависеть от урожая.

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