Цены на продукты рванули вверх: что в Украине подорожало больше всего (список)

В Украине за год существенно подорожали продукты. Стоимость сахара выросла на 75%, а подсолнечного масла – на 70%.
Согласно данным Минагрополитики, подорожали сильно и другие виды с/х продукции.
Мясо крупного рогатого скота (КРС) подорожало на 13%, до 108,15 грн, а свинины – на 5%, до 89,61 грн. Также выросло в цене и сливочное масло, цена которого достигает 174,12 грн (дороже на 9%), а молоко высшего сорта стоит 21,75 грн (дороже на 14%).
Какие продукты еще существенно подорожали
- Репчатый лук – на 56%, до 8 грн за кг.
- Яйца – на 46%, до 23,16 грн.
- Ячменная крупа – на 31%, до 11,2 грн.
- Кукурузная крупа – на 24%, до 12,91 грн.
- Курятина – на 29%, до 58,81 грн.
- Морковь – на 23%, до 7,97 грн.
Что происходит с ценой на растительное масло
Цена в Украине на производимый ею же продукт сейчас в два раза выше, чем летом 2020 года, – около 60 гривен за литр. Тем временем стоимость подсолнечного масла на мировых рынках падает. Так, в Чехии цена за литр украинского продукта достигает всего 35 гривен.
Три главных покупателя украинского масла:
- Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла.
- Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
- Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.
Одни эксперты уже били тревогу, предупреждая, что подсолнечное масло может подскочить в цене до 100 гривен за литр уже этой осенью. Другие же считают, что паниковать рано и все будет зависеть от урожая.