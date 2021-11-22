В украинских супермаркетах подорожали важные продукты: сколько теперь придется платить

Несмотря на то, что для украинцев дорожают продукты, за последний месяц, подешевело молоко

Для украинцев подорожали яйца и сахар / Фото: Коллаж: Сегодня

В украинских супермаркетах изменили цены на популярные продукты – молоко, яйца и сахар. Они заметно подорожали.

Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

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Куриные яйца

Цены на яйца марки "Квочка" составляют 36,23 грн/10 шт., а в октябре они столи 35,87 грн/шт. Куринные яйца марки "Ясенсвит" стоят в среднем 35,50 грн/10 шт., а в прошлом месяце – 35,20 грн/10 шт.

/ Фото: скриншот

Сахар

По сравнению с прошлым месяцев, подорожал и сахар.Сейчас он стоит 27,20 грн/кг, а в октябре – 26,55 грн/кг.

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А если покупать упаковку весом 3 кг, то стоит она 85,50 грн, а еще месяц назад – 81,44.

/ Фото: скриншот

Молоко

Несмотря на то, что для украинцев дорожают продукты, за последний месяц, подешевело молоко. Если еще в прошлом месяце марки "Простоквашино" оно стоило 29,50 грн/л., то сейчас уже 28,20 грн/л, а в Auchan можно приобрести даже за 26,90.

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Молоко марки "Яготинское" (900 мл) сейчас можно приобрести за – 32,39 грн/л, Auchan 29,20 грн/л, Metro – 28,90 грн/л. А в прошлом месяце оно стоило – 31,28грн/л.

/ Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Украине в ноябре резко подскочили цены на сало. Они стали самыми высокими за последние пара лет – за него просят более 185 грн/кг.

В Украине изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 по октябрь 2021 подешевело лишь пшено. По сравнению с прошлым годом оно стоит 17,48 грн за кг – дешевле на 2,3%.

Подорожали и популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена поднялась на 3,84%.