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Яйця в Україні дорожчають: скільки доведеться платити за десяток

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 13:24
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У країні з початку року ціна на яйця зросла з 22 до 30 грн за 10 штук
У країні виникли проблеми з птахофабриками, а яйця дорожчають
У країні виникли проблеми з птахофабриками, а яйця дорожчають / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців незабаром подорожчають курячі яйця. У супермаркетах ціни злетять до 40 грн за десяток.

Як повідомляє Мінфін, у країні виникли проблеми з птахофабриками – постачальники скорочують кількість курей, а деякі взагалі закриваються.

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На ціни впливає вартість електроенергії, адже її використовують фермери для обігріву приміщень, де утримують птахів.

За офіційними даними, у країні з початку року ціна на яйця зросла з 22 до 30 грн. за 10 шт. А невдовзі ціна підскочить, на думку. експертів до 40 грн. Вартість залежить від сорту яєць, виробника та торгової мережі.

Динаміка зміни індексу цін на яйця
Динаміка зміни індексу цін на яйця / Фото: скріншот

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Що ще подорожчає?

До нового року для українців на 20% подорожчає новорічний стіл. Експерт прогнозує зростання цін на помідори, огірки та перець. Також більше коштуватимуть овочі "борщового набору".

"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. Порівняно з минулим роком – у 2,5 рази. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – прогнозує голова Спілки українського селянства Іван Томич.

Раніше ми повідомляли, що в Україні найдорожча соняшникова олія. Вона стала рекордсменом зростання вартості. Якщо ще в середині 2020 року вона коштувала 34 грн/л, то зараз її продають за 63 грн/л. Вона за рік зросла більше ніж на 60%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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