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В "Укрзализныце" появятся новый набсовет и правление

31 мая, 18:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Генпрокуратура активизирует расследования коррупции в государственной транспортной компании

Набсовет УЗ собрались сменить

Набсовет УЗ собрались сменить

В "Укрзализныце" (УЗ) сменится состав наблюдательного совета и правления. Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс для выбора новых членов набсовета. Они, в свою очередь, после утверждения в должностях определятся с составом правления компании.

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Об этом сообщила председатель временной следственной комиссии Верховной Рады Юлия Гришина.

"Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета "Укрзализныци", которые в свою очередь выберут новое правление компании", – написала она.

Гришина также уточнила, что Генпрокуратура активизирует расследования коррупции в "Укрзализныце".

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Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук посчитал, что зарплаты членов набсовета УЗ превышают норму в 30-40 раз. Так, Сергей Лещенко и Олег Журавлев задекларировали по 332 000 гривен за февраль 2021 года. При этом среднемесячная зарплата работника УЗ за предыдущий квартал составила 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года. То есть, Лещенко и Журавлев получили в 29,3 раза больше нормы.

А президент Владимир Зеленский пригрозил топ-менеджерам "Укрзализныци" увольнениями и посадками.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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