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Нелогичными выплатами набсовету УЗ должен заинтересоваться Кабмин, – эксперт

20 апреля, 15:25

Ирина Ненько Ирина Ненько

"Укрзализныця" несет огромные убытки, но члены ее наблюдательного совета получают заоблачные зарплаты

Кабинет министров должен заинтересоваться, почему члены наблюдательного совета "Укрзализныци" получают заоблачные зарплаты в то время, как компания несет огромные убытки.

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Об этом заявила Наталья Петриченко – президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, сообщает "РБК-Украина".

"Вопросов к набсовету очень много, и его роль пока непонятна. Они получают вознаграждения, а УЗ по финплану 2020 года в убытках. При этом вознаграждения идут членам наблюдательного совета колоссальные! Это как-то даже алогично", – сказала Петриченко.

По ее словам, размер вознаграждения членам набсовета несоизмерим с результатами его работы: компания за три года деятельности нынешнего состава набсовета постоянно имеет убытки.

"Вообще непонятно, какие ставятся задачи перед наблюдательным советом и как он должен отчитываться. Какие показатели они выполнили, за что они должны получить вознаграждение? Это все непонятно. И вообще робота наблюдательного совета за весь период его существования непрозрачна и непонятна", – подчеркнула Петриченко.

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По ее мнению, ситуацией в УЗ и выплатами набсовету должны заинтересоваться и правоохранительные органы, и правительство, поскольку речь идет о государственной компании, которая доведена до критического состояния.

"Высший орган – Кабинет министров – он должен заинтересоваться работой наблюдательного совета. И соизмерить показатели – чего они достигли и что они получили, а именно – их вознаграждения и все потери УЗ", - подытожила Петриченко.

Напомним, ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем УЗ и уволить наблюдательный совет, который довел компанию до кризиса.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг наблюдательного совета УЗ, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав совета.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Укрзализныця зарплаты убытки Кабинет министров наблюдательный совет
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