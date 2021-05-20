Зеленский пригрозил топ-менеджерам "Укрзализныци" увольнениями и посадками

Президент уверен, что убыточность компании можно преодолеть только сменой всех руководителей – от высшего до низшего звена

Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото GLEB GARANICH/Reuters / Фото: REUTERS

Правительство Украины и Офис президента вновь добиваются смены руководства "Укрзализныци". Проблемы с убыточностью этой компании можно решить только "силой и посадками", заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной второй годовщине инаугурации.

"Сейчас мы снова давим на то, чтобы уволить руководство "Укрзализныци". Это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – с высшего до низшего. По моему мнению, несмотря на то, что в принципе УЗ – стратегическое предприятие, нужно думать, как там иметь партнерство с реальными частными инвесторами. Это будет сложно. Предприятие банкрот уже много лет. И только силой, только посадками можно там навести порядок", – сказал Зеленский.

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Президент уточнил, что дотирование пассажирских перевозок не может быть причиной катастрофического состояния финансов УЗ. По мнению Зеленского, проблемы связаны с огромными кредитами, которые оформлялись в рамках коррупционных схем.

"Не может быть предприятие почти банкротом, только потому что дотирует пассажирское направление. Пассажирские билеты не могут стоить так мало, говорит руководство. И да, есть дотация... Тем не менее банкротство УЗ связано, в первую очередь, с такой причиной: "Укрзализныця" имеет кредитную заложенность в сотни миллионов долларов... Они брали в кредит 100-300 млн долларов под 10-12%. На этом зарабатывала "прокладка" между банком и УЗ. Схема очень простая, и она работала. Поэтому одна из причин – накопление кредитов с очень высокой ставкой", – объяснил Зеленский.

Напомним, 17 марта наблюдательный совет "Укрзализныци" убедил Кабинет министров уволить председателя правления компании Владимира Жмака. Топ-менеджер работал на должности чуть более полугода.

Жмак 31 марта подал в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету министров и "Укрзализнице" с требованием признать незаконными решение набсовета УЗ и распоряжение правительства о его увольнении из компании.