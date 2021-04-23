В набсовете "Укрзализныци" отказались рассказать ВСК Рады о своих зарплатах, – нардеп

В наблюдательном совете "Укрзализныци" отказались раскрывать данные о том, сколько денег они получают за работу, даже когда соответствующий запрос направила Временная следственная комиссия по УЗ, которую создала Верховная Рада. Об этом написала в своем телеграмм-канале глава ВСК Юлия Гришина, сообщает "Главком".

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"Знаете ли Вы, какую зарплату получают члены правления и Наблюдательного Совета за миллиардные убытки "Укрзализныци"? В рамках проверки эффективности деятельности Набсовета и правления мы направили соответствующий запрос. В ответ услышали, что информация – конфиденциальная. И не может разглашаться даже народным депутатам", – написала Гришина.

Она также задалась вопросом, кто дал право руководителям "Укрзализныци" скрывать от украинцев, своих работодателей, как используются их средства. Тем более учитывая, что компания терпит миллиардные убытки, что свидетельствует о неэффективности работы набсовета.

"И общество, и ВСК, возможно, не интересовались бы этим вопросом (доходами набсовета – ред.), если бы "Укрзализныця" демонстрировала нам экономическое чудо. Но нет, каждый год – миллиардные убытки, а в 2020 году уже докатились до минус 12 млрд грн и взятие кредитов на выплату зарплат! И это нормальная работа государственного монополиста?" – возмущена глава ТСК.

Отдельный интерес у нее вызывает коэффициент полезного действия наблюдательного совета и правления "Укрзализныци".

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"Почему результативность работы и размер зарплат никак не связаны между собой? Как так случилось, что государственное предприятие, которым они руководят, все больше уходит "в минус", а ежегодные зарплаты достигают миллионов?" – недоумевает Гришина.

По словам Гришиной, недопустимо, чтобы у государственной железной дороги были миллиардные потери, железнодорожники не имели достойных зарплат, а пассажиры – достойных услуг, зато правление и наблюдательный совет ежегодно получали миллионы, а также развлекались, пользовалась самолетами и отелями за счет украинцев.

Кроме того, как заявила Гришина, у ВСК есть законные основания получить ответы, поэтому комиссия будет запрашивать информацию, пока не получит ответ, а также будет рекомендовать к принятию законопроект, который запретит членам набсовета скрывать свои доходы.

"Мы направили запросы и будем направлять их до тех пор, пока не получим ответы и не проинформируем общество. Мы узнаем, сколько получают люди, управляющие стратегическим предприятием, которое сейчас в кризисном состоянии. Кроме того, Руслан Стефанчук, мой коллега по фракции, уже зарегистрировал законопроект, которым запрещается ограничивать доступ к информации о размерах оплаты труда, вознаграждений и дополнительного блага руководителей госпредприятий, а также членов правления и наблюдательного совета компаний, в которых 50+% акций принадлежат государству", – сообщила глава ВСК.

Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук посчитал, что зарплаты членов набсовета УЗ превышают норму в 30-40 раз. Так, Сергей Лещенко и Олег Журавлев задекларировали по 332 000 гривен за февраль 2021 года. При этом среднемесячная зарплата работника УЗ за предыдущий квартал составила 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года. То есть, Лещенко и Журавлев получили в 29,3 раза больше нормы.

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А экс-нардеп Борислав Береза сообщил, что "Укрзализныця" потратила более 5 млн гривен за два года на авиаперелеты членов наблюдательного совета компании. Еще 2 млн было потрачено за это время на их питание. Также в распоряжении УЗ есть теплоход "Хвыля", на котором неоднократно совершали вояжи члены набсовета. Каждый такой вояж, сопровождавшийся дорогим виски, сигарами и фуршетом, стоил УЗ более 600 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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