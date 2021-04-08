Набсовет "Укрзализныци" потратил на перелеты 5 миллионов гривен, еще на 2 млн они наели, – Береза

"Укрзализныця" потратила на авиаперелеты членов наблюдательного совета более 5,5 миллиона гривен за 2 года. Еще в 2 миллиона гривен обошлось их питание.

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Такие цифры обнародовал в своем Facebook политик Борислав Береза, сообщает "Obozrevatel". По его словам, члены наблюдательного совета "Укрзализныци" не несут никакой ответственности за работу компании, при этом получают от государства далеко не только высокие зарплаты.

"Они (члены наблюдательного совета – ред.) ни разу не небожители, и очень любят поесть. Даже так – ОЧЕНЬ. ЛЮБЯТ. ПОЕСТЬ. И не потому, что зарплата большая. А потому что в "Укрзалізниці" есть отдельная статья расходов – питание членов Наблюдательного совета. За два года при Зеленском (2019-2020) эти голодающие наели на 1 860 000 грн. А еще напили. Видимо, зарплат на еду не хватает", – написал политик в своем посте.

Также, по его данным, члены набсовета много перемещаются на большие расстояния, но поездами "Укрзализныци" они при этом пользоваться не спешат.

"Они ОЧЕНЬ. ЛЮБЯТ. ЛЕТАТЬ. За тот же период (2 года) они налетали на 5 086 000 грн. И, как вы догадываетесь, передвигаются они далеко не кукурузниками. Сюда, кстати, не входит оплата услуг VIP-залов. А это еще 513 000 грн. Потому что без VIP-залов им, видимо, очень дискомфортно. Но так и не понятно, почему они не хотят сделать комфортной и прибыльной "Укрзалізницю". А если хотят, но не могут, то что они делают в Набсовете? Только зарплату получают и закрывают глаза на делишки олигархов?" – задается вопросом Береза.

Facebook Борислав Береза

Facebook Борислав Береза

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Ранее также стало известно, что зарплаты членов набсовета превышают норму в 30-40 раз. Так, член набсовета Адомас Аудицкас задекларировал ежемесячный доход в сумме 412,5 тысяч гривен (февраль 2020 года), а Сергей Лещенко и Олег Журавлев – 332 тысячи гривен (февраль 2021 года). Их зарплата, согласно постановлению Кабмина, не может превышать 22 средних оклада работников отрасли. Но среднемесячная зарплата работника УЗ составляла 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года и 11,3 тысячи гривен в январе 2021 года. То есть, в случае с Аудицкасом превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым – 29,3 раза.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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