У наглядовій раді "Укрзалізниці" відмовилися розповісти ТСК Ради про свої зарплати, – нардеп

У наглядовій раді "Укрзалізниці" відмовилися розкривати дані про те, скільки грошей вони отримують за роботу, навіть коли відповідний запит направила Тимчасова слідча комісія з УЗ, яку створила Верховна Рада. Про це написала в своєму телеграм-каналі голова ТСК Юлія Гришина, повідомляє "Главком".

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"Чи знаєте Ви, яку зарплату отримують члени правління та Наглядової Ради за мільярдні збитки "Укрзалізниці"? В рамках перевірки ефективності діяльності Наглядової ради та правління ми направили відповідний запит. У відповідь почули, що інформація – конфіденційна. І не може розголошуватися навіть народним депутатам", – написала Гришина.

Вона також поставила питання, хто дав право керівникам "Укрзалізниці" приховувати від українців, своїх роботодавців, як використовуються їхні кошти. Тим більше враховуючи, що компанія зазнає мільярдних збитків, що свідчить про неефективність роботи наглядової ради.

"І суспільство, і ТСК, можливо, не цікавилися б цим питанням (доходами наглядової ради – ред.), якби "Укрзалізниця" демонструвала нам економічне диво. Але немає, щороку – мільярдні збитки, а у 2020 році вже докотилися до мінус 12 млрд грн і взяття кредитів на виплату зарплат! І це нормальна робота державного монополіста?" – обурена голова ТСК.

Окремий інтерес у неї викликає коефіцієнт корисної дії наглядової ради і правління "Укрзалізниці".

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"Чому результативність роботи і розмір зарплат ніяк не пов'язані між собою? Як так сталося, що державне підприємство, яким вони керують, все більше йде "в мінус", а щорічні зарплати досягають мільйонів?" – дивується Гришина.

За словами Гришиної, неприпустимо, щоб у державній залізниці були мільярдні втрати, залізничники не мали гідних зарплат, а пасажири – гідних послуг, зате правління та наглядова рада щорічно отримували мільйони, а також розважалися, користувалися літаками і готелями за рахунок українців.

Крім того, як заявила Гришина, у ТСК є законні підстави отримати відповіді, тому комісія буде запитувати інформацію, поки не отримає відповідь, а також буде рекомендувати до прийняття законопроєкт, який заборонить членам наглядової ради приховувати свої доходи.

"Ми направили запити і будемо направляти їх доти, доки не отримаємо відповіді і не проінформуємо суспільство. Ми дізнаємося, скільки отримують люди, що керують стратегічним підприємством, яке зараз в кризовому стані. Крім того, Руслан Стефанчук, мій колега по фракції, вже зареєстрував законопроєкт, яким забороняється обмежувати доступ до інформації про розміри оплати праці, винагород та додаткового блага керівників держпідприємств, а також членів правління і наглядової ради компаній, в яких 50+% акцій належать державі", – повідомила глава ТСК.

Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук підрахував, що зарплати членів наглядової ради УЗ перевищують норму у 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 000 грн за лютий 2021 року. Водночас середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал склала 12,5 тисячі гривень у січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльов отримали у 29,3 рази більше норми.

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А екснардеп Борислав Береза повідомив, що "Укрзалізниця" витратила понад 5 млн гривень за два роки на авіаперельоти членів наглядової ради компанії. Ще 2 млн було витрачено за цей час на їх харчування. Також в розпорядженні УЗ є теплохід "Хвиля", на якому неодноразово здійснювали вояжі члени наглядової ради. Кожен такий вояж, що супроводжувався дорогим віскі, сигарами і фуршетом, коштував УЗ понад 600 тисяч гривень.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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