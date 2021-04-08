Наглядова рада "Укрзалізниці" витратила на перельоти 5 мільйонів гривень, ще на 2 млн вони наїли, – Береза

"Укрзалізниця" витратила на авіаперельоти членів наглядової ради понад 5,5 мільйонів гривень за 2 роки. Ще у 2 мільйони гривень обійшлося їхнє харчування. Такі цифри оприлюднив у своєму Facebook політик Борислав Береза, повідомляє "Obozrevatel". За його словами, члени наглядової ради "Укрзалізниці" не несуть ніякої відповідальності за роботу компанії, водночас отримують від держави далеко не тільки високі зарплати.

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За його словами, члени наглядової ради "Укрзалізниці" не несуть ніякої відповідальності за роботу компанії, водночас отримують від держави далеко не тільки високі зарплати.

"Вони (члени наглядової ради – ред.) жодного разу не небожителі, і дуже люблять поїсти. Навіть так – ДУЖЕ. ЛЮБЛЯТЬ. ПОЇСТИ. І не тому, що зарплата велика. А тому що в "Укрзалізниці" є окрема стаття витрат – харчування членів Наглядової ради. За два роки за Зеленського (2019-2020) ці голодуючі наїли на 1 860 000 грн. А ще напили. Мабуть, зарплат на їжу не вистачає", – написав політик у своєму пості.

Також, за його даними, члени наглядової ради багато переміщуються на великі відстані, але поїздами "Укрзалізниці" вони водночас користуватися не поспішають.

"Вони ДУЖЕ. ЛЮБЛЯТЬ. ЛІТАТИ. За той же період (2 роки) вони налітали на 5 086 000 грн. І, як ви здогадуєтеся, пересуваються вони далеко не кукурузниками. Сюди, до речі, не входить оплата послуг VIP-залів. А це ще 513 000 грн, тому що без VIP-залів їм, мабуть, дуже дискомфортно. Але так і не зрозуміло, чому вони не хочуть зробити комфортною і прибутковою "Укрзалізницю". А якщо хочуть, але не можуть, то що вони роблять в Наглядовій раді? Тільки зарплату отримують і закривають очі на справи олігархів?" – задається питанням Береза.

Facebook Борислав Береза

Facebook Борислав Береза

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Раніше також стало відомо, що зарплати членів наглядової ради перевищують норму у 30-40 разів. Так, член наглядової ради Адомас Аудіцкас задекларував щомісячний дохід в сумі 412,5 тисячі гривень (лютий 2020 року), а Сергій Лещенко та Олег Журавльов – 332 тисячі гривень (лютий 2021 року). Їхня зарплата, згідно з постановою Кабміну, не може перевищувати 22 середніх окладів працівників галузі. Але середньомісячна зарплата працівника УЗ становила 12,5 тисячі гривень у січні 2020 року і 11,3 тисячі гривень у січні 2021 року. Тобто, у випадку з Аудіцкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенко і Журавльовим – 29,3 рази.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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