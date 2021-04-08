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Наглядова рада "Укрзалізниці" витратила на перельоти 5 мільйонів гривень, ще на 2 млн вони наїли, – Береза

8 квітня, 13:09

Ірина Ненько Ірина Ненько

"Мабуть, зарплат на їжу не вистачає", – написав політик у своєму пості

"Укрзалізниця" витратила на авіаперельоти членів наглядової ради понад 5,5 мільйонів гривень за 2 роки. Ще у 2 мільйони гривень обійшлося їхнє харчування. Такі цифри оприлюднив у своєму Facebook політик Борислав Береза, повідомляє "Obozrevatel". За його словами, члени наглядової ради "Укрзалізниці" не несуть ніякої відповідальності за роботу компанії, водночас отримують від держави далеко не тільки високі зарплати.

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За його словами, члени наглядової ради "Укрзалізниці" не несуть ніякої відповідальності за роботу компанії, водночас отримують від держави далеко не тільки високі зарплати.

"Вони (члени наглядової ради – ред.) жодного разу не небожителі, і дуже люблять поїсти. Навіть так – ДУЖЕ. ЛЮБЛЯТЬ. ПОЇСТИ. І не тому, що зарплата велика. А тому що в "Укрзалізниці" є окрема стаття витрат – харчування членів Наглядової ради. За два роки за Зеленського (2019-2020) ці голодуючі наїли на 1 860 000 грн. А ще напили. Мабуть, зарплат на їжу не вистачає", – написав політик у своєму пості.

Також, за його даними, члени наглядової ради багато переміщуються на великі відстані, але поїздами "Укрзалізниці" вони водночас користуватися не поспішають.

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"Вони ДУЖЕ. ЛЮБЛЯТЬ. ЛІТАТИ. За той же період (2 роки) вони налітали на 5 086 000 грн. І, як ви здогадуєтеся, пересуваються вони далеко не кукурузниками. Сюди, до речі, не входить оплата послуг VIP-залів. А це ще 513 000 грн, тому що без VIP-залів їм, мабуть, дуже дискомфортно. Але так і не зрозуміло, чому вони не хочуть зробити комфортною і прибутковою "Укрзалізницю". А якщо хочуть, але не можуть, то що вони роблять в Наглядовій раді? Тільки зарплату отримують і закривають очі на справи олігархів?" – задається питанням Береза.

"Укрзалізниця" потратила на авиаперелеты членов Наблюдательного совета более 5,5 миллионов гривен за 2 года
Facebook Борислав Береза
Еще в 2 миллиона гривен обошлось их питание.
Facebook Борислав Береза
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Раніше також стало відомо, що зарплати членів наглядової ради перевищують норму у 30-40 разів. Так, член наглядової ради Адомас Аудіцкас задекларував щомісячний дохід в сумі 412,5 тисячі гривень (лютий 2020 року), а Сергій Лещенко та Олег Журавльов – 332 тисячі гривень (лютий 2021 року). Їхня зарплата, згідно з постановою Кабміну, не може перевищувати 22 середніх окладів працівників галузі. Але середньомісячна зарплата працівника УЗ становила 12,5 тисячі гривень у січні 2020 року і 11,3 тисячі гривень у січні 2021 року. Тобто, у випадку з Аудіцкасом перевищення становить 33 рази, у випадку з Лещенко і Журавльовим – 29,3 рази.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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Укрзалізниця зарплати наглядова рада Борислав Береза
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