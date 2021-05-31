В "Укрзалізниці" з'являться нова наглядова рада та правління

Наглядову раду УЗ зібралися змінити

В "Укрзалізниці" (УЗ) зміниться склад наглядової ради і правління. Вже найближчим часом буде оголошено конкурс для вибору нових членів наглядової ради. Вони, в свою чергу, після затвердження на посадах визначаться зі складом правління компанії.

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Про це повідомила голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Юлія Гришина.

"Вже найближчим часом буде оголошено конкурс на нових членів Наглядової Ради "Укрзалізниці", які своєю чергою оберуть нове правління компанії", – написала вона.

Гришина також уточнила, що Генпрокуратура активізує розслідування корупції в "Укрзалізниці".

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Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук вважає, що зарплати членів наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 000 гривен за лютий 2021 року. При цьому середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал склала 12,5 тисячі гривень в січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльов отримали в 29,3 рази більше норми.

А президент Володимир Зеленський пригрозив топ-менеджерам "Укрзалізниці" звільненнями і посадками .

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні