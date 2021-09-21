В Украине выросли цены на ягоды: что подорожало больше всего (список)

По данным экспертов, пик минимальных цен в Украине на дыню и арбуз заканчивается

Ягоды стали дороже, а цены на сезонные фрукты упали

В Украине за последнюю неделю наблюдается повышение цен на землянику малину и голубику. Однако, на рынке упали цены на яблоки и сливы.

Об этом сообщает EastFruit Trade Platform.

Реклама

По данным экспертов, пик минимальных цен в Украине на дыню и арбуз заканчивается, цены постепенно начинают расти.

А на овощных рынках наблюдается очередной рост цен. Больше всего выросла стоимость огурца, баклажана и цветной капусты. Незначительно повысились цены на лук, белокочанную капусту, томаты и перец "Белозерка".

А на другие сорта перца, наоборот, цены снизились. Также за меньшую цену можно купить кабачок и краснокочанну капусту.

Реклама

Среди зелени дешевле стоят салат и петрушка.

/ Фото: скриншот

Реклама

Ранее мы сообщали, что: