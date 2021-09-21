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В Украине выросли цены на ягоды: что подорожало больше всего (список)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 сентября, 11:06
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По данным экспертов, пик минимальных цен в Украине на дыню и арбуз заканчивается
Ягоды стали дороже, а цены на сезонные фрукты упали
Ягоды стали дороже, а цены на сезонные фрукты упали

В Украине за последнюю неделю наблюдается повышение цен на землянику малину и голубику. Однако, на рынке упали цены на яблоки и сливы.

Об этом сообщает EastFruit Trade Platform.

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По данным экспертов, пик минимальных цен в Украине на дыню и арбуз заканчивается, цены постепенно начинают расти.

А на овощных рынках наблюдается очередной рост цен. Больше всего выросла стоимость огурца, баклажана и цветной капусты. Незначительно повысились цены на лук, белокочанную капусту, томаты и перец "Белозерка".

А на другие сорта перца, наоборот, цены снизились. Также за меньшую цену можно купить кабачок и краснокочанну капусту.

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Среди зелени дешевле стоят салат и петрушка.

/ Фото: скриншот

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