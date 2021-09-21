В Україні зросли ціни на ягоди: що подорожчало найбільше (список)

В Україні за останній тиждень спостерігається підвищення цін на суницю малину та лохину. Проте, на ринку впали ціни на яблука та сливи.
Про це повідомляє EastFruit Trade Platform.
За даними експертів, пік мінімальних цін в Україні на диню та кавун закінчується, ціни поступово починають рости.
А на овочевих ринках спостерігається чергове зростання цін. Найбільше виросла вартість огірка, баклажана та кольорової капусти. Незначно підвищились ціни на цибулю, білокачанну капусту, томати і перець "Білозерка".
А на інші сорти перцю, навпаки, ціни знизились. Також за меншу ціну можна купити кабачок і краснокочанну капусту.
Серед зелені подевшали салат та петрушка.
Раніше ми повідомляли, що:
- ціна на продовольчу пшеницю виросла на 15% порівняно з минулим роком і тепер коливається в межах 8-8,5 тис. гривень за тонну. А на фуражну – у межах 7,3-8 тис. грн за тонну.
- врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим роком. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що урожай зернових у поточному році може стати рекордним. Глава Кабміну інформував, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.