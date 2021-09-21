В Україні зросли ціни на ягоди: що подорожчало найбільше (список)

За даними експертів, пік мінімальних цін в Україні на диню та кавун закінчується

Ягоди стали дорожчими, а ціни на сезонні фрукти впали

В Україні за останній тиждень спостерігається підвищення цін на суницю малину та лохину. Проте, на ринку впали ціни на яблука та сливи.

Про це повідомляє EastFruit Trade Platform.

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За даними експертів, пік мінімальних цін в Україні на диню та кавун закінчується, ціни поступово починають рости.

А на овочевих ринках спостерігається чергове зростання цін. Найбільше виросла вартість огірка, баклажана та кольорової капусти. Незначно підвищились ціни на цибулю, білокачанну капусту, томати і перець "Білозерка".

А на інші сорти перцю, навпаки, ціни знизились. Також за меншу ціну можна купити кабачок і краснокочанну капусту.

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Серед зелені подевшали салат та петрушка.

/ Фото: скріншот

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