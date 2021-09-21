Цены на пшеницу взлетели – в чем причина рекордного подорожания

Также существует значительное количество факторов, которое может повлиять на дальнейшее повышение цен на сельхозпродукцию

Пшеница резко подорожала / Фото: Коллаж: Сегодня

В сентябре цены на пшеницу оказались выше, чем в августе. Причиной стало уменьшение урожая в Казахстане и в других странах-экспортерах.

Об этом сообщает GrainTrade.

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В августе продовольственная пшеница в Казахстане продавалась по 90-95 тыс тенге/т или 211-223 доллара/т в зависимости от региона, а на сегодняшний день цены достигли рекордных для страны 110-115 тыс тенге/т или 258-270 долларов/т. Цены на другие сельхозтовары также выросли.

Какие цены предлагает компании Viterra:

пшеница – 107-112 тыс тенге/т;

ячмень – от 95 тыс тенге/т и выше;

лен – от 310 тыс тенге/т;

горох – от 135 тыс тенге/т.

Больше всего выросли цены на твердую пшеницу – еще недавно предлагали 210 тыс тенге/т или 493 доллара/т, а сейчас цены достигли 220 тыс тенге/т или 516 долларов/т.

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На рост цен также повлиял низкий урожай в Канаде. Она традиционно экспортирует значительные объемы дурума, но это частично будет компенсировано хорошим урожаем в России.

Что говорят трейдеры

Есть значительное количество факторов, которое может повлиять на дальнейшее повышение цен на сельхозпродукцию.

В Казахстане – это низкая урожайность, которая на юге Кустанайской области составила для пшеницы 4ц/га.

Несколько сдерживает цены неопределенность в Афганистане, где банки не могут проводить платежи, что делает невозможным поставки туда зерна и муки.

Узбекистан, который является вторым крупнейшим покупателем казахстанского зерна, также не спешит платить. Во-первых, вместо традиционного снижения цен в сентябре они выросли на 50 долларов/т, и теперь импортерам нужно время, чтобы смириться с такой ситуацией. Также Узбекистан ежегодно покупал до 500 тыс т казахстанского зерна, переделывал на муку реализовывал в Афганистан. Но пока этот объем остается невостребованным из-за того, что афганский рынок сейчас закрыт.

В Украине увеличились запасы зерна

По состоянию на 1 сентября запасы зерна составляют 24,2 млн т, что больше на 7 млн т, чем в этот период 2020 года.17,3 млн т зерна хранится на предприятиях. Это на 41% больше в сравнении с прошлым годом. На перерабатывающих предприятиях находится ещё 6,9 млн т, что больше на 39%, чем в 2020 году.

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В разрезе культур запасы зерновых и зернобобовых выглядят так:

17,7 млн т пшеницы (+40% к прошлому году),

3,5 млн т ячменя (+36%),

1,2 млн т кукурузы (+11%),

335,6 тыс. т ржи (+42%),

704,9 т подсолнечника (-13%).

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Днем ранее, 18 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в текущем году может стать рекордным. Глава Кабмина сообщил, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.

Также в Украине цена на продовольственную пшеницу выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и сейчас колеблется в пределах 8-8,5 тыс. гривен за тонну. А на фуражную – в пределах 7,3-8 тыс. грн за тонну.