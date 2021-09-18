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В Украине будут дорожать продукты – что говорят эксперты (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 сентября, 06:00
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За этот год мука прибавила в цене почти треть, а вот гречка подорожала всего на пару гривен
На еду украинцы тратят почти 50% своего бюджета
На еду украинцы тратят почти 50% своего бюджета / Фото: Коллаж: Сегодня

Будут дорожать хлеб, яйца и овощи. Этой осенью не стоит надеяться, что благодаря хорошему урожаю цены на продукты пойдут вниз. Об этом уверенно говорят опрошенные "Сегодня" эксперты. Наша Павлина Василенко провела эксперимент – нашла в старой куртке чек за сентябрь прошлого года и отправилась в ту же лавку, за покупками. Некоторые цены ее очень удивили.

Рекордсмены подорожания за год – сахар и масло. А что еще?

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За этот год мука прибавила в цене почти треть. А вот гречка подорожала всего на пару гривен. Эксперты говорят – в этом году она родила хорошо, поэтому дальше стоимость не подскочит. А от урожая кукурузы – основная составляющая комбикорма – будут зависеть цены на яйца и птицу.

"Я покупаю только то, что именно дешевое. Картофель, овощи, творог, кефир. Мясо покупаю, иногда, как пенсию получу, так и покупаю. Пенсия маленькая, не могу больше позволить", – говорит жительница Киева Татьяна Слободская.

Что говорят эксперты

Хлеб дорожал, дорожает и будет дорожать.

"Хлеб будет дорожать на 1-1,5% каждый месяц независимо от цены на зерно. В хлебе есть масло, в хлебе есть сахар, мука", – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Молоко, как оказалось, в прошлом году было на 30 копеек дороже. Не слишком выросла и цена сливочного масла. Оно стоило кстати на 2,30 копеек дешевле.

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Такой сравнительно небольшой рост, а в случае с молоком – даже уменьшение цены – эксперты объясняют низкой покупательной способностью украинцев. Поэтому эти продукты к зиме в цене практически не добавят.

"Когда у человека стоит пачка масла, а внизу написано – спред, и стоит пачка нормального сливочного масла – одно дороже другого в два раза, то человек будет покупать то, что дешевле, а это будет стоять", – объясняет Олег Пендзин.

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А вот с октября следует ожидать роста цен на овощи. Всего на еду украинцы тратят больше всего в Европе – почти 50% своего бюджета, тогда как немцы или поляки – максимум четверть. Не потому, что в Украине много едят, а потому, что цены у нас европейские.

Хотя потребительская корзина и будет дорожать, но не на много – уверяют экономисты.

Ну и момент истины – расчет на кассе. Наш корреспондент скупилась на 338,40 гривен. В прошлом году на эти же товары она потратила на 57 гривен меньше.

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