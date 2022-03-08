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В Украине разрешили жениться с военными без их присутствия

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 17:49
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Кабмин упростил заключение браков с военнослужащими
В Украине военным упростили процесс регистрации браков
В Украине военным упростили процесс регистрации браков / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины упростил заключение браков с военнослужащими из-за боевых действий с российскими войсками на территории нашей страны.

Заключать брак с военнослужащими теперь можно в их отсутствии, при регистрации путем подачи заявления, заверенного руководителем, сказано в постановлении правительства.

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В документе сказано, что во время военного положения отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут регистрировать браки без личного присутствия жениха (невесты), если он (она) является:

  • военнослужащим Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования;
  • полицейским, лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • лицом начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности;
  • работником учреждения здравоохранения.

Как регистрируется брак:

  • регистрацию проводят, если один из молодоженов является военнослужащим и не может присутствовать. При этом военнослужащий подает заявление о регистрации брака непосредственному командиру (руководителю), которым удостоверяется подлинность подписи на соответствующем заявлении;
  • заявление военнослужащего о государственной регистрации брака должно содержать сведения о нем и лице, с которым он желает зарегистрировать брак: фамилию, собственное имя и отчество, дату рождения, гражданство;
  • факт регистрации брака может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется непосредственным командиром (руководителем) военнослужащего, и скрепляется гербовой печатью соответствующего органа (военного формирования);
  • возможно, что заключение брака может происходить без личного присутствия одного или обоих молодоженов с использованием доступных средств видеосвязи с отсутствующим или с обоими.

Деньги за защиту Родины

Во время военного положения украинским военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительно 30 тысяч гривень в месяц.

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Отмечается, что Кабмин Украины внес изменения в постановление №168 от 28 февраля "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Он исключил ограничения в выплатах срочникам на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 тыс. грн ежемесячно.

Также семьям погибших в этой войне украинских защитников выплачивается одноразовая помощь в размере 15 млн грн. Деньги распределяют равными долями на всех получателей.

"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями в условиях войны, и рассказывали, на что теперь можно потратить "тысячу Зеленского".

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