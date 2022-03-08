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В Україні дозволили одружитися з військовими без їхньої присутності

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 17:49
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Кабмін спростив укладення шлюбів із військовослужбовцями
В Україні військовим спростили процес реєстрації шлюбів
В Україні військовим спростили процес реєстрації шлюбів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України спростив укладення шлюбів із військовослужбовцями через бойових дій з російськими військами біля нашої країни.

Одружуватися з військовослужбовцями тепер можна за їх відсутності, під час реєстрації шляхом подання заяви, завіреної керівником, сказано у постанові уряду.

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У документі сказано, що під час воєнного стану відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть реєструвати шлюби без особистої присутності нареченого (нареченої), якщо він (вона) є:

  • військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;
  • поліцейським, особою рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби;
  • особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки;
  • працівником закладу охорони здоров'я.

Як реєструється шлюб:

  • реєстрацію проводять, якщо один із молодят є військовослужбовцем і не може бути присутнім. При цьому військовослужбовець подає заяву про реєстрацію шлюбу безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві;
  • заява військовослужбовця про державну реєстрацію шлюбу має містити відомості про нього та особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім'я та по батькові, дату народження, громадянство;
  • факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування);
  • можливо, що укладення шлюбу може відбуватися без особистої присутності одного або обох молодят з використанням доступних засобів відеозв'язку з відсутнім або з обома.

Гроші за захист Батьківщини

Під час воєнного стану українським військовослужбовцям термінової служби виплачуватимуть додатково 30 тисяч гривень на місяць.

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Зазначається, що Кабмін України вніс зміни до постанови №168 від 28 лютого "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану". Він виключив обмеження у виплати строковикам на період дії військового стану додаткової винагороди 30 тис. грн. щомісяця.

Також сім'ям загиблих у цій війні українських захисників виплачується одноразова допомога у розмірі 15 млн. грн. Гроші розподіляють рівними частками між усіма одержувачами.

"Сьогодні" також писали, що буде з пенсіями в умовах війни, і розповідали, на що тепер можна витратити "тисячу Зеленського".

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