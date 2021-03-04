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В Украине началась проверка "космических" цен на бензин

4 марта, 14:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В правительстве надеются договориться с крупными сетями АЗС

Из-за резкого роста цен на бензин в Украине началась проверка ситуации на топливном рынке. Ее проводят Министерство энергетики и Антимонопольный комитет.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин ведет диалог с основными сетями, которые занимаются продажей нефтепродуктов.

"У меня есть надежда, что ситуация будет урегулирована, стабилизирована в ближайшее время", – сказал премьер.

При этом он уточнил, что крупные сети АЗС заговорили о легализации импорта нефтепродуктов из Беларуси и России.

Напомним, на прошлой неделе цены на бензин и дизтопливо взлетели на 1,2 грн за литр. Ранее эксперты дали два прогноза, как изменятся цены на уже "золотой" бензин.

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А о том, как нефтяные котировки влияют на стоимость бензина в Украине, узнавайте из видеодуэли экспертов:

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цены проверка бензин АЗС Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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