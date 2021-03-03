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Бензин в Украине будет дорожать. Почему так происходит?

3 марта, 17:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитик назвал главные причины роста цен на горючее в Украине

Продолжающейся в Украине рост цен на горючее пока что не остановится. В ближайшую неделю литр А-95 может подорожать еще на 50-70 копеек.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Главная причина подорожания – рост мировых цен на нефть, говорит эксперт. С начала года котировки выросли на 24% и находятся на уровне осени 2019 года – порядка 63 долларов за баррель марки Brent.

Но на стоимость бензина оказывают влияние и локальные факторы. В частности, это динамика курса гривни – чем дороже иностранная валюта, тем больше приходится платить за бензин.

"Нацвалюта завершила февраль в минусе и, вероятнее всего, продолжит дешеветь и в марте, так как крепкая гривня не устраивает ни экспортеров, ни правительство", – считает Родлер.

Кроме того, на цены влияет и поведение украинских продавцов:

"Долгое время украинские АЗС сдерживали цены, игнорируя позитивную динамику нефтяного рынка. Рост стоимости топлива начался только в феврале и оказался настолько сильным именно из-за отложенного характера. Кроме того, низкий спрос из-за праздников и локдауна позволил игрокам реализовывать бензин по "старым" ценам. Сейчас активность потребителей начала восстанавливаться, а значит компаниям придется больше считаться с рыночной конъюнктурой", – резюмировал Родлер.

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Напомним, ранее мы дали еще два прогноза, как изменятся цены на уже "золотой" бензин.

А подробнее о том, как нефтяные котировки влияют на стоимость бензина в Украине, узнавайте из видео-дуэли экспертов:

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цены нефть бензин цены на бензин горючее

Источник: Сегодня

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