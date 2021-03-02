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Как изменятся цены на уже "золотой" бензин? Два прогноза

2 марта, 09:20

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Мнения специалистов о ситуации на топливном рынке оказались противоположными

Последняя неделя зимы оказалось шоковой для автомобилистов: цены на бензин и дизтопливо взлетели на 1,2 грн за литр. Но прогнозы прошенных сайтом "Сегодня" экспертов разделились:

  1. Рост прекратиться, потому что все риски повышения цен на нефть уже заложены в цены, считает замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
  2. Подорожание продолжится, и цены могут подняться еще аж на 1,5 грн/л, не соглашается директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
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Так, Рябцев говорит, что со 2 по 8 марта стоимость нефтепродуктов в рознице меняться не должна. По его мнению, в цены на "пистолете" сейчас заложены все экономические риски, в том числе и возможный рост нефтяных котировок до 70 долларов за баррель.

А Сергей Куюн аргументирует свою позицию так:

"Сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Закупочная цена на бензин выросла на 1,77 грн/л больше, чем розничная. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л. И это при условии стабильных цен на нефть".

Подробнее о том, что происходит со стоимостью бензина на заправках, читайте на сайте "Сегодня" – Рынок топлива: почему цены снова рванули вверх.

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О том, какая связь между глобальными ценами на нефть и стоимостью горючего в Украине, узнавайте из сюжета:

А о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3-й выпуск.

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цены бензин прогноз подорожание дизель цены на бензин Сергей Куюн Геннадий Рябцев дизельное топливо

Источник: Сегодня

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