Рынок топлива: почему цены снова рванули вверх

Эксперты ожидают подорожания еще почти на 2 гривни за литр

Последняя неделя зимы оказалось шоковой для автомобилистов: цены на бензин и дизтопливо взлетели больше, чем на гривню за литр. Стоимость сжиженного автогаза почти не выросла.

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Что будет с ценами на топливо в первую неделю марта, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Наметившееся было снижение цен на нефтепродукты не только неожиданно прекратилось, но и тренд сменился на противоположный. Причем с резким ростом вверх. За неделю бензины и дизтопливо подорожали более, чем на 1,2 грн/л. Самый значительный рост цен в Черниговской области – на 1,72 грн/л, самый небольшой на Полтавщине – 0,73 грн/л.

Максимальные цены на бензин и ДТ сохраняются в Луганской области: 29,47 грн за литр бензина А-92, 30,29 грн за литр А-95, 29,67 грн за литр ДТ. Дешевле всего заправиться можно в Сумской области: здесь стоимость топлива соответственно 25,98 грн/л, 26,98 грн/л и 26,53 грн/л.

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Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

По газу цены менялись разнонаправленно. В большинстве областей газ подорожал в пределах 5-8 коп./л, в трех областях цены не изменились, а в Сумской области он даже подешевел на 2 коп./л. В семи областях и в Киеве рост был более 10 коп./л. Так в столице газ подорожал на 20 коп./л, на Киевщине – на 25 коп./л (до 15,40 грн/л). Самый дорогой газ в Одесской области – 15,73 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 15,15 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и дизтопливу и не изменился по автогазу. По А-92 разброс составляет 13,4% (3,49 грн/л), было 17,3%, по А-95 – 12,3% (3,31 грн/л), было 15,9%, по дизелю – 11,8% (3,14 грн/л), было 15%, по автогазу – 3,8% (0,58 грн/л).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,24 грн/л

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 28,24 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,65 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,39 грн/л

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что на рост цен на бензин и дизель повлияли две причины. Первая – подорожание нефти.

Вторая – действия самой большой в стране консолидированной сети группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1540 станций из 7500 по Украине), в течение недели поднявшей цены на 2 грн/л.

"С октября 2020 года цена на нефть в мире повысилась с 37 до 67 долл./баррель, европейская котировка на бензин А-95 (закупочная цена) выросла на $261/т, дизель – на $224/т, – анализирует Сергей Куюн. – Оптовые цены в Украине за этот период увеличились на А-95 на 5,82 грн/л, ДТ – на 5,76 грн/л. Цены на АЗС прибавили за четыре месяца 4,05 и 4,19 грн/л соответственно на бензин и ДТ. После того как "Приват" вновь поднял цены на 2 грн/л, средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л до 27,21 грн/л, А-95 — 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДТ — 27,63 грн/л (+1,21 грн/л)".

Сергей Куюн уточнил, как в Украине изменилась стоимость топлива в последнюю неделю февраля по отдельным сетям.

Группа "Приват" дважды подняла цены на бензин и дизтопливо на 1 грн/л. Бензин марки А-92 подорожал у них до 25,95-26 грн/л, А-95 — до 26,95-27 грн/л и ДТ — до 27,00 грн/л.

WOG и ОККО повысили цены на бензин и ДТ на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л. Glusco увеличила цены на все виды топлива на 64 коп./л: А-92 — до 26,39 грн/л, А-95 — до 29,39 грн/л, ДТ — до 28,39 грн/л.

На 60-70 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO. На станциях AMIC дизтопливо в среднем подорожало на 65 коп./л, бензины — на 58 коп./л. Такие сети, как Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto, подняли цены на 30-80 коп./л.

Геннадий Рябцев называет обоснованным повышение цен группой "Приват", но отмечает, что их рост был стремительным – 4 грн/л за неполный месяц, с 27 января по 26 февраля, и это вносило нервозность в ситуацию на рынке.

"В Европе оптовые цены на топливо выросли на 15%, это значит, что у нас они должны были подняться примерно на 1,5 грн/л за февраль, что и произошло. Но "Приват" спутал все карты", – констатировал Рябцев.

При этом ряд сетей нижнего ценового сегмента либо не поменяли цены, либо увеличили их на 10-20 коп./л. По мнению экспертов, это может говорить о возможности продаж на таких АЗС нелегального топлива неизвестного качества. Сдерживающий фактор "бодяжников" силен, но похоже, что запас прочности у легальных сетей закончился.

Артем Куюн отметил, что средняя стоимость сжиженного газа в Украине за последнюю неделю февраля не изменилась и составила 24 750 грн/т. В зависимости от региона, цена колеблется в пределах 23 800-25 200 грн/т. На рынке равновесие спроса и предложения.

"Более дешевый газ в Киевской и Харьковской областях: предложения в опте составляют 23 800-24 700 грн/т, дороже в западных и южных регионах – 25 000-25 200 грн/т, – привел пример Артем Куюн. – То есть в пересчете оптовая цена, в зависимости от региона, составляет 13-13,9 грн/л. В рознице топливо стоит на 2-2,5 грн/л дороже".

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов разделились.

Так Геннадий Рябцев говорит, что нефтяные котировки продолжат расти, поэтому и топливо может быть еще дороже. Но со 2 по 8 марта стоимость всех видов нефтепродуктов в рознице в Украине заметно меняться не должна. По его мнению, в цены на "пистолете" сейчас заложены все экономические риски, в том числе и возможный рост нефтяных котировок до 70 долларов за баррель. Поэтому рынок топлива на неделю стабилизируется, возможны лишь небольшие корректировки в отдельных сетях, в основном работающих в нижнем ценовом сегменте.

Иного мнения Сергей Куюн.

"Сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Закупочная цена на бензин выросла на 1,77 грн/л больше, чем розничная. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л. И это при условии стабильных цен на нефть", – аргументирует эксперт.

Артем Куюн отмечает сбалансированность рынка сжиженного газа и прогнозирует, что это состояние может сохраниться на протяжении всего марта.

"В то же время, с наступлением весны оптовики надеются на активизацию потребительского спроса и небольшой рост цен", – уточнил Артем Куюн.

Расходы из-за подорожавшего топлива вырастут не только у водителей. Пешеходам также придется потратиться – но не на бензин, а на светоотражающие элементы (катафоты). Они теперь обязательны на одежде в тёмное время суток. Подробнее смотрите в сюжете.

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