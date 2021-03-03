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Бензин в Україні дорожчатиме. Чому так відбувається?

3 березня, 17:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітик назвав головні причини зростання цін на пальне в Україні

Зростання цін на пальне, що триває в Україні, поки що не зупиниться. Найближчого тижня літр А-95 може подорожчати ще на 50-70 копійок.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучив аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Головна причина подорожчання – зростання світових цін на нафту, говорить експерт. З початку року котирування зросли на 24% і знаходяться на рівні осені 2019 року – близько 63 доларів за барель марки Brent.

Але на вартість бензину впливають і локальні чинники. Зокрема, це динаміка курсу гривні – чим дорожча іноземна валюта, тим більше доводиться платити за бензин.

"Нацвалюта завершила лютий у мінусі і, найімовірніше, продовжить дешевшати і в березні, бо міцна гривня не влаштовує ні експортерів, ні уряд", – вважає Родлер.

Крім того, на ціни впливає і поведінка українських продавців:

"Тривалий час українські АЗС стримували ціни, ігноруючи позитивну динаміку нафтового ринку. Зростання вартості пального почалося тільки в лютому і виявився настільки сильним саме через відкладений характер. Крім того, низький попит через свята і локдаун дозволив гравцям реалізовувати бензин за "старими" цінами. Зараз активність споживачів почала відновлюватися, а значить, компаніям доведеться більше зважати на ринковою кон'юнктуру", – резюмував Родлер.

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Нагадаємо, раніше ми дали ще два прогнози, як зміняться ціни на вже "золотий" бензин.

А докладніше про те, як нафтові котирування впливають на вартість бензину в Україні, дізнавайтеся з відеодуелі експертів:

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ціни нафта бензин ціни на бензин пальне

Джерело: Сьогодні

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