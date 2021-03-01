Долар рветься вище за психологічну позначку: чого чекати від курсу

Долар 1 березня після подорожчання в офіційних курсах Нацбанку торгується на міжбанку на рівні на рівні 28 гривень. При цьому, за прогнозами, долар ще подорожчає і може пробити психологічну позначку 28 гривень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,1 грн, а готівковий долар – поблизу 28,0/28,2 гривні.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб і аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

"Вартість гривні до долара і євро продовжить знижуватися, бо поточний курс не влаштовує ні експортерів, ні державу, що зацікавлена в поповненні бюджету. Найближчим часом курс здатний піднятися вище 28-28,2 грн за долар і 34,4-34,5 грн за євро... Поточні позначки мають досить привабливий вигляд для придбання "міцної" валюти з метою захисту заощаджень", – радить Родлер.

В цілому в березні Іосуб не очікує значної зміни курсу. За його прогнозом, долар буде торгуватися в діапазоні 27,4-28,5 грн, європейська валюта – в діапазоні 33,5-34,8 грн.

До 11:00, за даними порталу Minfin, долар на міжбанку торгувався на рівні 27,98/28,00 грн.

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При цьому раніше експерти не заперечували, що курс долара в березні може повернутися до максимуму, який спостерігався в 2018 році. У той же час інші експерти навпаки вважають, що нацвалюта може зміцнитися аж до 26,5 грн за долар, і в цілому критичних коливань курсу не прогнозують.

А про те, де українцям можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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