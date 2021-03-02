Як зміняться ціни на вже "золотий" бензин? Два прогнози

Останній тиждень зими виявився шоковим для автомобілістів: ціни на бензин і дизпальне злетіли на 1,2 грн за літр. Але прогнози опитаних сайтом "Сьогодні" експертів розділилися:

Зростання припиниться, тому що всі ризики підвищення цін на нафту вже закладені в ціни, вважає заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. Подорожчання триватиме, і ціни можуть піднятися ще аж на 1,5 грн/л, не погоджується директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Так, Рябцев говорить, що з 2 по 8 березня вартість нафтопродуктів у роздробі змінюватися не повинна. На його думку, в ціни на "пістолеті" зараз закладені всі економічні ризики, у тому числі і можливе зростання нафтових котирувань до 70 доларів за барель.

А Сергій Куюн аргументує свою позицію так:

"Зберігається потенціал для подальшого зростання. Закупівельна ціна на бензин зросла на 1,77 грн/л більше, ніж роздрібна. Для дизеля потенціал становить 1,57 грн/л. І це за умови стабільних цін на нафту".

Детальніше про те, що відбувається з вартістю бензину на заправках, читайте на сайті "Сьогодні" – Ринок пального: чому ціни знову рвонули вгору.

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Про те, який зв'язок між світовими цінами на нафту і вартістю пального в Україні, дізнавайтеся з сюжету:

А про те, як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.

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