Ринок пального: чому ціни знову рвонули вгору

Експерти очікують подорожчання ще майже на 2 гривні за літр

Останній тиждень зими виявилося шокової для автомобілістів: ціни на бензин і дизпаливо злетіли більше, ніж на гривню за літр. Вартість скрапленого автогазу майже не зросла.

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Що буде з цінами на пальне в перший тиждень березня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Незначне зниження цін на нафтопродукти не тільки несподівано припинилося, а й тренд змінився на протилежний. Причому з різким зростанням вгору. За тиждень бензини і дизпаливо подорожчали більш, ніж на 1,2 грн/л. Найзначніше зростання цін у Чернігівській області – на 1,72 грн/л, найменше на Полтавщині – 0,73 грн/л.

Максимальні ціни на бензин і ДТ зберігаються в Луганській області: 29,47 грн за літр бензину А-92, 30,29 грн за літр А-95, 29,67 грн за літр ДТ. Найдешевше заправитися можна в Сумській області: тут вартість пального відповідно 25,98 грн/л, 26,98 грн/л і 26,53 грн/л.

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Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Щодо газу ціни змінювалися різноспрямовано. У більшості областей газ подорожчав у межах 5-8 коп./л, у трьох областях ціни не змінилися, а в Сумській області він навіть подешевшав на 2 коп./л. У семи областях і в Києві зростання було більш 10 коп./л. Так у столиці газ подорожчав на 20 коп./л, на Київщині – на 25 коп./л (до 15,40 грн/л). Найдорожчий газ в Одеській області – 15,73 грн/л, найдешевший у Житомирській – 15,15 грн/л.

Розкид цін зменшився у бензинах і дизпаливу і не змінився з автогазу. З А-92 розкид становить 13,4% (3,49 грн/л), було 17,3%, з А-95 – 12,3% (3,31 грн/л), було 15,9%, з дизелю – 11,8% (3,14 грн/л), було 15%, з автогазу – 3,8% (0,58 грн/л).

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 27,24 грн/л

Ціни на А-95

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Середня ціна по Україні – 28,24 грн/л

Ціни на ДТ

Середня ціна по Україні – 27,65 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,39 грн/л

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що на зростання цін на бензин і дизель вплинули дві причини . Перша – подорожчання нафти,

Друга – дії найбільшої в країні консолідованої мережі групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" і ін. – всього 1 540 станцій з 7500 по Україні), протягом тижня підняла ціни на 2 грн/л.

"З жовтня 2020 року ціна на нафту в світі підвищилася з 37 до 67 дол./барель, європейські котирування на бензин А-95 (закупівельна ціна) виросли на $ 261/т, дизель – на $ 224/т, – аналізує Сергій Куюн. – Оптові ціни в Україні за цей період збільшилися на А-95 на 5,82 грн/л, ДТ – на 5,76 грн/л. Ціни на АЗС додали за чотири місяці 4,05 і 4,19 грн/л відповідно на бензин і ДТ. Після того як "Приват" знову підняв ціни на 2 грн/л, середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень зросла на 1,24 грн/л до 27,21 грн/л, А-95 – 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДТ – 27,63 грн/л (+1,21 грн/л)".

Сергій Куюн уточнив, як в Україні змінилася вартість пального в останній тиждень лютого по окремих мережах.

Група "Приват" двічі підняла ціни на бензин і дизпаливо на 1 грн/л. Бензин марки А-92 подорожчав у них до 25,95-26 грн/л, А-95 – до 26,95-27 грн/л і ДТ – до 27,00 грн/л.

WOG та ОККО підвищили ціни на бензин і ДП на 50 коп./л: А-92 – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, ДТ – до 29,99 грн/л. Glusco збільшила ціни на всі види палива на 64 коп./л: А-92 – до 26,39 грн/л, А-95 – до 29,39 грн/л, ДТ – до 28,39 грн/л.

На 60-70 коп./л бензини і ДП подорожчали в мережі KLO. На станціях AMIC дизпаливо в середньому подорожчало на 65 коп./л, бензини – на 58 коп./л. Такі мережі, як Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal і Motto, підняли ціни на 30-80 коп./л.

Геннадій Рябцев називає обґрунтованим підвищення цін групою "Приват", але зазначає, що їхнє зростання було стрімким – 4 грн/л за неповний місяць, з 27 січня по 26 лютого, і це вносило нервозність у ситуацію на ринку.

"В Європі оптові ціни на паливо зросли на 15%, це означає, що у нас вони повинні були піднятися приблизно на 1,5 грн/л за лютий, що і сталося. Але "Приват" сплутав усі карти", – констатував Рябцев.

При цьому ряд мереж нижнього цінового сегмента або не поміняли ціни, або збільшили їх на 10-20 коп./л. На думку експертів, це може говорити про можливість продажу на таких АЗС нелегального пального невідомої якості. Стримуючий фактор "бодяжників" сильний, але схоже, що запас міцності у легальних мереж закінчився.

Артем Куюн зазначив, що середня вартість скрапленого газу в Україні за останній тиждень лютого не змінилася і склала 24 750 грн/т. Залежно від регіону, ціна коливається в межах 23 800-25 200 грн/т. На ринку маємо рівновагу попиту і пропозиції.

"Більш дешевий газ у Київській і Харківській областях: пропозиції в опті становлять 23 800-24 700 грн/т, дорожче в західних і південних регіонах – 25 000-25 200 грн/т, – навів приклад Артем Куюн. – Тобто в перерахунку оптова ціна, залежно від регіону, становить 13-13,9 грн/л. У роздрібі пальне коштує на 2-2,5 грн/л дорожче".

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів розділилися.

Так Геннадій Рябцев говорить, що нафтові котирування продовжать зростати, тому і пальне може бути ще дорожчим. Але з 2 по 8 березня вартість усіх видів нафтопродуктів у роздрібі в Україні помітно змінюватися не повинна. На його думку, в ціни на "пістолеті" нині закладені всі економічні ризики, у тому числі й можливе зростання нафтових котирувань до 70 доларів за барель. Тому ринок пального на тиждень стабілізується, можливі лише невеликі коректування в окремих мережах, які в основному працюють в нижньому ціновому сегменті.

Іншої думки Сергій Куюн.

"Зберігається потенціал для подальшого зростання. Закупівельна ціна на бензин зросла на 1,77 грн/л більше, ніж роздрібна. Для дизеля потенціал становить 1,57 грн/л. І це за умови стабільних цін на нафту", – аргументує експерт.

Артем Куюн зазначає збалансованість ринку зрідженого газу і прогнозує, що цей стан може зберегтися протягом усього березня.

"Однак із настанням весни оптовики сподіваються на активізацію споживчого попиту і невелике зростання цін", – уточнив Артем Куюн.

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